Агентство «НКР» подтвердило кредитный рейтинг Транскапиталбанка на уровне «BBB-.ru»

Рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги» подтвердило кредитный рейтинг Транскапиталбанка на уровне «BBB-.ru» со «стабильным» прогнозом.

Как отмечается в сообщении НКР, умеренные рыночные позиции сочетаются у Транскапиталбанка с адекватной диверсификацией бизнеса, при этом «потенциал усиления рыночных позиций в значительной мере сдерживается существенной конкуренцией в ключевых сегментах бизнеса — корпоративном кредитовании и ипотеке».

Агентство отмечает положительную динамику рентабельности банка как на индивидуальной, так и на групповой основе. «Однако на итоговую оценку этого субфактора негативно влияет операционная эффективность в 2019 году — первой половине 2020 года. Так, ROE по МСФО на групповой основе за 12 месяцев, завершившихся 30 сентября 2021 года, составила 15,9%, но была отрицательной за 12 месяцев, завершившихся 30 сентября 2020 года (минус 7,3%)», — указывают аналитики. Они ожидают дальнейшего улучшения оценки рентабельности ТКБ в случае сохранения текущего уровня прибыли.

Банк сохраняет приемлемый запас капитала и повышенную склонность к риску. «Бизнес ТКБ характеризуется повышенной склонностью к риску: отношение просроченных кредитов, а также активов с повышенным уровнем риска, рассчитанных в соответствии с методологией НКР (оценка кредитного качества «BB» и ниже), к сумме капитала и резервов превышало 100% на 1 октября 2021 года. При этом качество корпоративного портфеля без учета просроченной задолженности рассматривается как приемлемое: средняя оценка кредитного качества более чем 40 крупнейших риск-позиций, попавших в выборку, составила «BBB». Качество розничного кредитного портфеля и портфеля ценных бумаг оценивается как высокое», — говорится в релизе.

ТКБ характеризуется приемлемой позицией по фондированию и ликвидности, дают оценку аналитики.

Акционерные риски рассматриваются как умеренные, качество управления оценивается консервативно. В НКР указывают, что недостатки в управлении процессами кредитования в прошлом привели к реализации крупных кредитных рисков и потребовали досоздания резервов в значительных объемах. При этом аналитики также отмечают улучшение качества управления в банке.



Кредитный рейтинг банка на один уровень выше его оценки собственной кредитоспособности с учетом вероятности экстраординарной поддержки со стороны Банка России, следует из материалов НКР. Агентство оценивает вероятность поддержки банка со стороны ЦБ как умеренную с учетом доли банковской группы на рынке вкладов населения и ее инфраструктурной значимости, при этом позиции на рынке вкладов учитываются на консолидированном уровне — с учетом дочернего Инвестторгбанка. Эксперты также учитывают продление Агентством по страхованию вкладов первоначальных сроков санации дочернего банка как факт косвенного предоставления ТКБ экстраординарной поддержки.