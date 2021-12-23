Регионы смогут самостоятельно определять предельный объем потребления электроэнергии по льготным тарифам

Правительство дало регионам право вводить дифференциацию тарифов на электроэнергию для населения в зависимости от объемов потребления, пишет «Коммерсант», уточняя, что соответствующие поправки к постановлению правительства 1178 опубликованы на сайте pravo.gov.ru.

Так, регионы получили право самостоятельно определять предельный объем потребления электроэнергии по льготным тарифам, рассчитывая его по методике, которую еще предстоит разработать. Граждане, не уложившиеся в этот объем, видимо, должны будут платить за электричество по более высокому тарифу. Подобных поправок добивались энергетики, которые жаловались на развитие майнинга криптовалюты в жилом секторе. В ФАС и в Минэнерго уверяют, что этот инструмент не приведет к росту тарифов, а его цель — борьба с нецелевым потреблением энергии.

До сих пор постановление 1178 разрешало вводить разные шкалы тарифов в зависимости от объемов потребления только в Крыму и в Севастополе, а нынешние поправки распространяют такую возможность на все регионы страны без исключений. В 2021 году в Крыму по льготному тарифу — 3,3 рубля за 1 кВт•ч — можно потреблять только 150 кВт•ч в месяц, при потреблении до 800 кВт•ч тариф составлял 4,2 рубля, при большем объеме — 5,53 рубля.

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В России тарифы на электроэнергию регулируются государством и исторически ниже экономически обоснованного уровня, эти затраты закладываются в тариф для промышленности (так называемое перекрестное субсидирование). Если в 2019—2020 годах бизнес доплачивал за население по 237 млрд рублей, то в 2021 году показатель достигнет 241 млрд рублей, по данным «Совета рынка» (регулятор энергорынков).

Самый чувствительный вопрос — какой объем минимального льготного потребления будут устанавливать регионы. Согласно документу, тарифные органы регионов должны будут ориентироваться на «методические указания» ФАС. Однако методики еще нет, она будет разработана в течение двух месяцев.

Как говорят источники, объем льготного потребления, вероятнее всего, окажется выше ранее обсуждаемых параметров. Так, в 2018 году правительство предлагало установить социальную норму на уровне до 300 кВт•ч в месяц, затем тариф предлагалось повысить, а при потреблении более 500 кВт•ч — установить на экономически обоснованном уровне. Для сравнения: сейчас в многоквартирных домах и частном секторе доля категории потребителей с потреблением свыше 600 кВт•ч в месяц составляет около 40% от общего объема.

Принятое постановление, заявили в ФАС, расширяет тарифное меню для субъектов РФ и предоставляет возможность главе региона при необходимости «пресекать злоупотребления со стороны потребителей, которые используют установленные льготные тарифы на электроэнергию». В службе заявили, что при этом тарифы для населения не вырастут и «будут установлены с учетом прогноза социально-экономического развития и существующих мер социальной поддержки граждан».