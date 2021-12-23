23 декабря. О чем пишут газеты

📰 Грузоперевозчики начали уведомлять своих клиентов о повышении цен на транспортные услуги на 15—25% в зависимости от направления, пишут «Известия» со ссылкой на Национальную ассоциацию грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс». По ее данным, более 80% членов организации начали уведомлять клиентов о росте цен. Участники рынка связывают повышение с удорожанием комплектующих, масла, обслуживания машин. Но одна из основных причин — увеличение цены дизеля за год на 16—19%, на него приходится половина затрат грузоперевозчиков. Это стало поводом обращения ассоциации к президенту РФ и в Минэнерго.

📰 Банк России может полностью запретить инвестиции в криптовалюты в стране из-за «рисков нарушения финансовой стабильности», пишут «Известия», уточняя, что в последнее время число подобных трансакций только растет. Но некоторые эксперты утверждают, что гораздо большие риски создают не те, кто инвестирует в цифровые активы, а те, кто их «добывает». Отдельные региональные суды уже научились наказывать нелегальных майнеров, но это не избавляет общество и бизнес от энергетической составляющей данной проблемы. Для всех будет лучше, если помочь криптоэнтузиастам выйти из тени, — такое мнение поддерживают и в Минэнерго.

📰 Сегодня на портале госуслуг более 85 млн учетных записей, но при этом только 300 тыс. россиян зарегистрировали свои биометрические данные в Единой биометрической системе (ЕБС), пишет «Российская газета». Это связано с тем, что у россиян много мифов насчет биометрии. По словам руководителя проектов департамента технологического развития СКБ-Банка Альберта Усенко, самым основным является суждение о том, что такая система небезопасна, однако это не так: весь процесс построен таким образом, что биометрические данные хранятся в ЕБС, а персональные данные — на серверах ЕСИА, которые никак не связаны, подчеркнул эксперт.

📰 Продажи живых новогодних елок в России растут быстрее искусственных, пишут «Известия» со ссылкой на данные аналитического ресурса «Чек Индекс». Так, в ноябре — декабре 2021 года реализация натуральных елей стремительно увеличивалась и в онлайне, и на уличных базарах. А вот искусственные ели и сосны активно покупают только в Интернете, а в офлайне их продажи упали на 12%. В целом в этом году по сравнению с прошлым россияне активнее готовятся к праздникам — продажи новогодней атрибутики выросли примерно на треть. Не в последнюю очередь покупки стимулирует ранний приход «новогодней» погоды, подчеркнули эксперты.

📰 В 2020 году, по данным МВД, в РФ было угнано 17,3 тыс. автомобилей, что на 8,5% меньше, чем в 2019 году, пишут «Известия». Раскрыть удалось 14,1 тыс. угонов. В этом году число правонарушений, связанных с автомобилями, тоже снизилось: с января по сентябрь было совершено на 14,8% меньше угонов и на 25,4% меньше хищений ТС. По данным аналитиков онлайн-сервиса «Автотека», это связано с закрытием границ и связанными с этим сложностями сбыта похищенных автомобилей на рынках СНГ. Меньше всего воров интересовали Lada Kalina, Kia Picanto, Nissan Tiida и Micra. В первую очередь угоняются автомобили, которые чаще используются в качестве такси, то есть Hyundai Solaris и Kia Rio, пояснили эксперты.



📰 Российские горнолыжные курорты становятся менее доступны, пишут «Известия» со ссылкой на данные Российского союза туриндустрии. Так, на Новый год бюджетные гостиницы Красной Поляны подорожали на 30—50% по сравнению с 2019 годом, а высококлассные — на 100%. Всему виной пандемия и невозможность попасть в Альпы, куда предпочитали ездить многие горнолыжники. Из-за высокого спроса стоимость отдыха в Красной Поляне достигла, а в некоторых случаях и превысила «альпийскую» на 15—20%, отметили в туротрасли. Австрия открыта для туризма, но для въезда нужна прививка одобренной в Евросоюзе вакциной, уточнили там.



📰 Цифровая трансформация приоритетных отраслей экономики и социальной сферы в понимании правительства невозможна без внедрения технологий искусственного интеллекта (ИИ), пишет «Коммерсант». Однако для развития ИИ необходимо решить вопросы формирования правовой базы и обеспечения поддержки IT-отрасли. Для системного развития нормативного регулирования в правительстве планируют разработать отдельную дорожную карту. Кроме того, в 2022 году правительство может начать подготовку третьего пакета мер поддержки IT-отрасли — совокупный эффект от первого и второго пакетов мер уже составил более 49 млрд рублей.