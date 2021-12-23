«Ренессанс Кредит» может сменить собственника

Банк «Ренессанс Кредит», принадлежащий группе «Онэксим» Михаила Прохорова, выставлен на продажу, пишет «Коммерсант» со ссылкой на несколько источников на финансовом рынке, уточняя, что среди основных претендентов называют Совкомбанк. По словам источников, цена сделки может составить 0,75—0,8 капитала банка.

В периметре сделки обсуждалась продажа банка вместе со страховой компанией (СК) «Согласие» (также принадлежит Михаилу Прохорову). Однако, по словам источника, финальная конфигурация сделки пока неясна. Собеседник, близкий к сторонам сделки, полагает, что цена банка вместе со страховой компанией будет выше 0,8—0,9 общего капитала банка и СК. Капитал банка составляет 36,7 млрд рублей по итогам девяти месяцев, свидетельствует отчетность по РСБУ.

Косвенно о планах по продаже может свидетельствовать недавняя смена главы банка. Алексей Левченко был сторонником вывода его на IPO. Еще один собеседник отметил, что после ухода Левченко, занимавшего пост председателя правления с 2003 года, на его место был назначен не человек с финансового рынка, а его заместитель — Татьяна Хондру, тоже многолетний сотрудник банка.

Лента новостей Алексей Левченко покидает пост предправления банка «Ренессанс Кредит» Алексей Левченко покидает пост председателя правления банка «Ренессанс Кредит». Об этом в среду сообщили в кредитной организации. 29.09.2021 20:25

«Сейчас доходность капитала банка составляет 15%, у Совкомбанка целевая доходность на капитал — 25%», — отметил источник. По оценке собеседников, от сделки по покупке «Ренессанс Кредита» Совкомбанк получит хороший синергетический эффект. Ранее в этом году Совкомбанк купил банк «Восточный», находившийся в состоянии затяжного конфликта двух основных акционеров.

«Непосредственный акционерный контроль над банком осуществляется через группу «Онэксим», — отмечали в конце сентября аналитики АКРА. — Она принимает активное участие как в разработке стратегии, так и в оценке операционных результатов деятельности банка». История с продажей может говорить об отказе от планов на IPO банка, которое ранее планировал Прохоров. Об этом заявлялось еще в 2013 году, однако так и не было реализовано. В целях банка «Ренессанс Кредит» до 2023 года — сохранение ориентации «на высокодоходный бизнес розничного потребительского кредитования и формирование портфеля активов высокого качества».

Как отмечали аналитики АКРА, в 2021 году «Ренессанс Кредит» обновил свою стратегию, выделив в числе основных задач увеличение диверсификации продуктов для розничных клиентов и рост комиссионного дохода. С этой целью были адаптированы и кредитные продукты «с учетом перехода значительных объемов розничной торговли в Интернет».