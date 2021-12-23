23 декабря. Главное за минуту

🔹 Мошенники научились обходить двухфакторную аутентификацию (по коду из СМС) для подтверждения платежей в Интернете. Это делается с помощью одновременного проведения фейковой операции на фишинговом сайте, стилизованном под оплату ОСАГО, и реального перевода денег, инициированного злоумышленником.

🔹 Пенсионный возраст составит 56,5 года для женщин и 61,5 года для мужчин до 2024 года. В первом полугодии 2022 года пенсионного возраста достигнут женщины и мужчины, родившиеся во втором полугодии 1965 и 1960 годов соответственно. Они получат право назначения страховой пенсии по старости неработающим пенсионерам, новая граница пенсионного возраста будет действовать до 2024 года.

🔹 Исследование Банки.ру: как менялись ставки по кредитам в 2021 году. На фоне планомерного повышения Банком России значения ключевой ставки росли и ставки по кредитным продуктам российских банков. Согласно расчетам Банки.ру, наибольший рост продемонстрировала средняя ставка по ипотеке — на 1,2 процентного пункта до 10,22% годовых.

🔹 Банк «Открытие» прогнозирует снижение цен на жилье в 2022 году. По оценке «Открытие Research», в 2022-м среднегодовая фактическая цена может снизиться на 3—5% за счет увеличения предлагаемых застройщиками скидок и выхода на рынок новых проектов.

🔹 Реальные доходы россиян в 2021 году вырастут на 3,5% при инфляции в 8%, сообщил президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции. В 2020 году реальные располагаемые доходы населения снизились на 2,8% при инфляции 4,9%.



