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Верховный суд подготовил законопроект о внесудебном взыскании налоговых долгов с физлиц

23.12.2021 17:51
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ТАСС

Верховный суд РФ подготовил законопроект о внесудебном взыскании налоговой задолженности с физических лиц, которые не являются индивидуальными предпринимателями. Об этом сообщил в четверг председатель совета судей России Виктор Момотов на заседании клуба имени Д. Н. Замятнина, передает ТАСС.

«Верховным судом России подготовлен проект федерального закона о внесудебной процедуре взыскания налоговой задолженности с физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем», — рассказал он. Момотов пояснил, что данная процедура будет аналогичной предусмотренной в настоящее время в отношении юридических лиц и ИП и предусматривает право должника в течение месяца со дня получения решения о взыскании задолженности направить в налоговый орган письменные возражения, при поступлении которых взыскание может быть осуществлено только в судебном порядке.

По мнению Момотова, это позволит снизить нагрузку на мировых судей в части рассмотрения дел о взыскании налоговых платежей. «За девять месяцев 2021 года мировыми судьями было рассмотрено 2,8 миллиона дел данной категории. Большая часть таких дел не содержит правового спора, в связи с чем возражения должников поступили только в отношении 5% судебных приказов о взыскании налоговой задолженности», — отметил он.

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