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Президент пообещал решение проблемы с работой сотовых операторов в Крыму

23.12.2021 20:10
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ТАСС

Проблема с работой операторов сотовой связи на территории Крыма будет решена. Как передает ТАСС, об этом заявил президент РФ Владимир Путин в четверг на ежегодной пресс-конференции.

«Что касается мобильной связи — как и по другим направлениям, найдем способ, чтобы обеспечить интересы людей. Не буду заранее забегать [вперед] и полностью информировать вас и собравшихся, как мы это сделаем, чтобы не помешать процессу. Но будем думать и, надеюсь, решим эту проблему», — сказал президент.

Крупные российские мобильные операторы не работают в Крыму, опасаясь попасть под западные санкции. На полуострове услуги связи предоставляют компании «К-Телеком» (бренд Win-mobile), «КТК-Телеком» («Волна Мобайл»), «Крымтелеком» и «Севтелеком». При этом сами жители Крыма часто пользуются сим-картами МТС, прикрепленными к Краснодарскому краю.

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