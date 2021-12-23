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Банк «Санкт-Петербург» обновил состав набсовета

23.12.2021 21:33
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Время прочтения: 2 минуты
Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Банк «Санкт-Петербург»

Акционеры банка «Санкт-Петербург» на внеочередном общем собрании 22 декабря утвердили обновленный состав наблюдательного совета кредитной организации. Об этом в четверг, 23 декабря, сообщили в банке.

Членами наблюдательного совета утверждены Андрей Бычков, Алексей Германович, Владислав Гузь, Андрей Звездочкин, Елена Иванникова, Юрий Левин, Александр Савельев, Томас Ферашто, а также Гунтис Белявскис. Последний стал новым членом набсовета, сменив в его составе Сергея Назарова, который покинул наблюдательный совет по собственной инициативе.

Гунтис Белявскис был выдвинут миноритарным акционером — Европейским банком реконструкции и развития, уточняют в кредитной организации. «Он обладает большим управленческим опытом и высокой квалификацией в банковской отрасли — с 2012 по 2020 год он являлся председателем правления AS Citadele Banka, одного из ведущих банков Латвии и стран Балтии», — указано в справке «Санкт-Петербурга». В банке рассчитывают, что участие Белявскиса в работе наблюдательного совета и его комитетов в качестве независимого директора «позволит расширить компетенции и повысить эффективность корпоративного управления».

На первом заседании набсовета в текущем составе 23 декабря его председателем была переизбрана Елена Иванникова, заместителем председателя наблюдательного совета — Владислав Гузь. «В соответствии с решением наблюдательного совета старшим независимым директором наблюдательного совета избран Андрей Звездочкин», — уточняют в банке.

Также сформированы комитеты наблюдательного совета.

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