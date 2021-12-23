Завершено расследование дела о хищении сотен миллионов рублей у Связь-Банка

В МВД завершено расследование уголовного дела о многомиллионном хищении денежных средств Связь-Банка. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Сотрудниками следственного департамента МВД России окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении бывшего директора компании по производству рафинированных растительных масел и их фракций — ЗАО «Ойл Продакшн» Николая Роднищева. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном в составе организованной группы, а также в легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления», — говорится в релизе.

В ходе предварительного расследования уголовного дела установлено, что в противоправной деятельности участвовали бенефициар ЗАО «Группа компаний «Маслопродукт» Алексей Бажанов, бывший директор ЗАО «Ойл Продакшн» Николай Роднищев, финансовый консультант Ольга Яудземис и их сообщники из числа сотрудников ЗАО «Ойл Продакшн». В 2013 году с целью хищения денежных средств Связь-Банка они организовали передачу в кредитно-финансовое учреждение заведомо недостоверных сведений о наличии и количестве залогового имущества в собственности ООО «Вектор-Д» и ЗАО «Ойл Продакшн». На основании представленных документов между банком и ЗАО «Ойл Продакшн» был заключен кредитный договор для закупки отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки.

«В результате действий Николая Роднищева и его сообщников в апреле 2013 года со счета банка поступили средства на общую сумму 400 млн рублей, которые были похищены. Затем при помощи системы дистанционного банковского обслуживания фигуранты через расчетные счета подконтрольных им юридических лиц по фиктивным основаниям совершили ряд финансовых операций. Одной из вышеуказанных компаний были приобретены простые векселя инвестиционного банка на сумму 150 млн рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению», — рассказали правоохранители.

В ходе расследования уголовного дела проведено более 60 обысков и выемок. Изъято большое количество документов о деятельности более чем 40 юридических лиц из группы компаний «Маслопродукт», проведен ряд экспертиз.

По ходатайству следователя на имущество Николая Роднищева и его родственников наложен арест.

В ноябре 2021 года следователем следственного департамента МВД фигуранту предъявлено в окончательной редакции обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 и частью 3 статьи 174.1 Уголовного кодекса РФ.

В настоящее время состоящее из 57 томов уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Басманный районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

Уточняется, что в одно производство с данным делом соединено девять уголовных дел, возбужденных в отношении бенефициара группы компаний «Маслопродукт» Алексея Бажанова, финансового консультанта Ольги Яудземис и других участников организованной группы по признакам преступлений, предусмотренных уголовными статьями 159, 159.1, 174 и 174.1.

С 2014 года Алексей Бажанов и Ольга Яудземис находятся в международном розыске по каналам Интерпола. Установлено, что Бажанов находится на территории Великобритании. Однако в ноябре 2020 года в его экстрадиции в Россию было отказано.

Расследование других эпизодов противоправной деятельности организованной группы продолжается, устанавливаются личности всех ее участников.



Уточним, что весной прошлого года Связь-Банк был присоединен к Промсвязьбанку.