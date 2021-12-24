Все новости

Обманутый мошенниками клиент СберБанка взыскал с них похищенные деньги

24.12.2021 08:26
13 186
9 Время прочтения: 2 минуты
Источник
РАПСИ

Обманутый псевдосотрудниками СберБанка клиент этой кредитной организации вычислил аферистов, которые заставляли его переводить деньги на «безопасные счета», и взыскал с них 1,5 млн рублей, сообщили РАПСИ в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Соответствующее решение Московский районный суд Петербурга принял по иску Владимира Воробьева о взыскании неосновательного обогащения с Семена Микина, Ивана Суменко и Артема Демьянова.

Как следует из материалов дела, в 2016 году Воробьев стал жертвой телефонного «развода», под разными предлогами псевдосотрудники СберБанка звонили ему с разных номеров и, оказывая психологическое давление, вынуждали переводить деньги со своего счета на якобы безопасные счета. В общей сложности он перевел таким образом чуть более 1,5 млн рублей. Потом, когда он понял, что его обманывали, решил вернуть свои средства.

Обращение в правоохранительные органы ни к чему не привело, и, решив, что гражданский иск будет эффективнее, он сначала в январе 2021 года обратился с заявлением в Гагаринский районный суд Москвы с требованием к «Сбербанку» о взыскании неосновательного обогащения в размере утраченной суммы. Но суд признал банк ненадлежащим ответчиком и передал дело по подсудности в Московский районный суд Петербурга. Поскольку деньги переводились на счета дебетовых карт, СберБанк назвал их держателей. По данным кредитной организации, это были Микин, Суменко и Демьянов. Им Воробьев и предъявил требования о взыскании.

«Ответчики на заседание не явились, о дате и времени судебного заседания были извещены надлежащим образом. Суд удовлетворил иск Воробьева, взыскав с Демьянова в пользу Воробьева 513 тыс. рублей, с Суменко — 812 тыс., с Микина — 199 тыс. Решение вступило в законную силу», — сказали в ОПС.

Эксклюзивное видео

Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021
Как мошенники наживаются на ОСАГО. FinTok
Как мошенники наживаются на ОСАГО. FinTok
17.12.2021
Дивидендные акции против инфляции. FinTok
Дивидендные акции против инфляции. FinTok
09.12.2021

Материалы по теме

Основные фондовые торги в РФ завершились в плюсе
ВТБ в ноябре снизил запасы драгметаллов на 7,5 тонны
В ноябре просрочка по корпоративным ссудам в банках РФ вернулась к пандемийным максимумам
​НРД получил от «Роснано» средства для выплаты последнего купона в этом году по облигациям