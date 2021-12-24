Обманутый мошенниками клиент СберБанка взыскал с них похищенные деньги

Обманутый псевдосотрудниками СберБанка клиент этой кредитной организации вычислил аферистов, которые заставляли его переводить деньги на «безопасные счета», и взыскал с них 1,5 млн рублей, сообщили РАПСИ в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Соответствующее решение Московский районный суд Петербурга принял по иску Владимира Воробьева о взыскании неосновательного обогащения с Семена Микина, Ивана Суменко и Артема Демьянова.

Как следует из материалов дела, в 2016 году Воробьев стал жертвой телефонного «развода», под разными предлогами псевдосотрудники СберБанка звонили ему с разных номеров и, оказывая психологическое давление, вынуждали переводить деньги со своего счета на якобы безопасные счета. В общей сложности он перевел таким образом чуть более 1,5 млн рублей. Потом, когда он понял, что его обманывали, решил вернуть свои средства.

Обращение в правоохранительные органы ни к чему не привело, и, решив, что гражданский иск будет эффективнее, он сначала в январе 2021 года обратился с заявлением в Гагаринский районный суд Москвы с требованием к «Сбербанку» о взыскании неосновательного обогащения в размере утраченной суммы. Но суд признал банк ненадлежащим ответчиком и передал дело по подсудности в Московский районный суд Петербурга. Поскольку деньги переводились на счета дебетовых карт, СберБанк назвал их держателей. По данным кредитной организации, это были Микин, Суменко и Демьянов. Им Воробьев и предъявил требования о взыскании.

«Ответчики на заседание не явились, о дате и времени судебного заседания были извещены надлежащим образом. Суд удовлетворил иск Воробьева, взыскав с Демьянова в пользу Воробьева 513 тыс. рублей, с Суменко — 812 тыс., с Микина — 199 тыс. Решение вступило в законную силу», — сказали в ОПС.