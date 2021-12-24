Индексация пенсий в России потребует еще 150—200 млрд рублей

Индексация страховых пенсий в 2022 году на уровень не ниже фактической инфляции потребует дополнительного финансирования в размере 150—200 млрд рублей, пишут «Известия», ссылаясь на экспертов. Ранее на пресс-конференции президент Владимир Путин заявил, что правительство в 2022 году должно проиндексировать страховые пенсии выше уровня инфляции. Ожидается, что по итогам 2021 года она составит 8%, что вдвое выше целевого показателя, уточнил он. По данным Росстата, годовая инфляция достигла уже 8,22%. Дополнительные затраты в следующем году составят как минимум 154 млрд рублей, исходя из инфляции 8,22%. Корректность методики расчета подтвердили эксперты из МГУ и АКРА.

Директор группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов оценил потребность в дополнительных ассигнованиях в 150—160 млрд рублей, а главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах — в 150—170 млрд рублей. При инфляции 8,5% дополнительное финансирование должно составить не менее 212,7 млрд рублей, подсчитал аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Александр Осин. Как предположил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, с января пенсии проиндексируют на 5,9%, затем потребуется корректировка закона о страховых пенсиях, на основании которой индекс доведут до уровня фактической инфляции с обязательной компенсацией недополученной части.

Поправки в бюджет ПФР могут быть внесены весной. Нилов также не исключил перспективу единовременных компенсационных выплат, хотя, по его словам, это противоречило бы закону, закрепляющему ежегодную индексацию не ниже уровня инфляции.

Лента новостей Глава государства ответил на вопрос об индексации пенсий выше инфляции Президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции заявил, что правительство должно выполнить обещания по индексации пенсий выше уровня инфляции. Об этом сообщает РБК (канал вел прямую трансляцию). 23.12.2021 17:24

Также президент оценил эффективность работы правительства и ЦБ. По его словам, она заслуживает «удовлетворительной оценки». Президент также отметил, что не вмешивается в политику регулятора, и выступил в защиту повышения ключевой ставки.

По мнению заведующего лабораторией финансовых исследований Института экономической политики имени Е. Т. Гайдара Алексея Ведева, Банк России поднял ставку слишком высоко, ужесточение денежно-кредитной политики заставит Минэкономразвития весной пересматривать макропрогноз в худшую сторону. Эксперт заявил, что добиться прогнозируемых ведомством 3-процентного роста в 2022 году вряд ли получится: в реальности экономика вырастет на 1,7—2,2%. К таргету по инфляции вполне возможно приблизиться: к концу 2022 года она составит 4,2%, полагает Ведев. ЦБ действует правильно, по классической схеме: когда инфляция разгоняется, нужно сделать деньги дороже, возразил директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев.