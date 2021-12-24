Гендиректор АСВ: расчистка банковского сектора была объективной жизненной необходимостью

Расчистка банковского сектора была объективной жизненной необходимостью, и если бы начало этого процесса совпало с началом финансового кризиса, мог бы случиться «идеальный шторм». Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал гендиректор Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Юрий Исаев.
«Надо сказать, что расчистка банковского сектора была объективной жизненной необходимостью. Если бы начало расчистки совпало с началом финансового кризиса, мог бы случиться «идеальный шторм». Но этого не произошло. И нам во многом повезло, что Банк России тогда начал этот очень сложный процесс», — пояснил он.
Однако Исаев подчеркнул, что если бы оздоровление началось раньше, то таких пиковых нагрузок можно было бы избежать. «Все-таки одно дело, когда у тебя 20—30 отзывов лицензий в год, а другое — 70», – отметил он.
Так, по словам гендиректора АСВ, с 2004 по 2012 год было 130 страховых случаев со страховой ответственностью 73 млрд рублей, а в следующие девять лет — с 2013 по 2021-й – уже 388 страховых случаев. «Пик пришелся на 2014—2017 годы, когда мы выплатили более 1,5 триллиона рублей трем миллионам вкладчиков 267 банков», — уточнил Исаев.
Действующие на сегодняшний день максимальные размеры возмещения по вкладам — 1,4 млн и 10 млн рублей в зависимости от категории вклада — обеспечивают полную страховую защиту 98,3% всех вкладчиков. Об этом говорится в сообщении по итогам заседания совета директоров Агентства по страхованию вкладов, прошедшего под руководством председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной.27.09.2021 18:20