Гендиректор АСВ: расчистка банковского сектора была объективной жизненной необходимостью

Расчистка банковского сектора была объективной жизненной необходимостью, и если бы начало этого процесса совпало с началом финансового кризиса, мог бы случиться «идеальный шторм». Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал гендиректор Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Юрий Исаев.

«Надо сказать, что расчистка банковского сектора была объективной жизненной необходимостью. Если бы начало расчистки совпало с началом финансового кризиса, мог бы случиться «идеальный шторм». Но этого не произошло. И нам во многом повезло, что Банк России тогда начал этот очень сложный процесс», — пояснил он.

Однако Исаев подчеркнул, что если бы оздоровление началось раньше, то таких пиковых нагрузок можно было бы избежать. «Все-таки одно дело, когда у тебя 20—30 отзывов лицензий в год, а другое — 70», – отметил он.

Так, по словам гендиректора АСВ, с 2004 по 2012 год было 130 страховых случаев со страховой ответственностью 73 млрд рублей, а в следующие девять лет — с 2013 по 2021-й – уже 388 страховых случаев. «Пик пришелся на 2014—2017 годы, когда мы выплатили более 1,5 триллиона рублей трем миллионам вкладчиков 267 банков», — уточнил Исаев.