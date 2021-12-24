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Банк «Открытие» заработал за 11 месяцев по РСБУ​ 82,2 млрд рублей

24.12.2021 09:33
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Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Банк Открытие

Чистая прибыль банка «Открытие» за 11 месяцев 2021 года согласно российским стандартам бухгалтерского учета составила 82,3 млрд рублей, что на 3% больше результата за аналогичный период прошлого года (80,2 млрд). В ноябре 2021 года банк «Открытие» заработал 7,8 млрд рублей чистой прибыли. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации, уточняя, что показатели рассчитаны по внутренней методике банка «Открытие» на неконсолидированной основе.

Операционные доходы банка до отчислений в резервы составили 151,4 млрд рублей, что на 27% выше результата за аналогичный период прошлого года (119,2 млрд рублей). Показатель вырос за счет роста регулярных банковских доходов — процентных доходов и чистых комиссионных доходов, поясняется в релизе.

Процентные доходы банка по итогам 11 месяцев 2021 года составили 154,9 млрд рублей, что на 21% больше результата за аналогичный период прошлого года (128,2 млрд рублей).

Комиссионные доходы банка по итогам 11 месяцев 2021 года составили 24,4 млрд рублей, что на 11% больше результата за аналогичный период прошлого года (22 млрд рублей).

Операционные расходы за 11 месяцев 2021 года увеличились на 11% до 64,9 млрд рублей.

Объем средств клиентов по итогам 11 месяцев 2021 года выросли на 381 млрд рублей (плюс 19,9%) до 2,292 трлн рублей в основном за счет увеличения средств юридических лиц до 1,27 трлн рублей (плюс 34,9%). Объем средств физических лиц увеличился на 5,4% до 1,023 трлн рублей на 1 декабря 2021 года.

Совокупный кредитный портфель с начала года составил 403 млрд рублей (плюс 23,9%), увеличившись до 2,087 трлн рублей на 1 декабря 2021 года. Объем кредитов юридическим лицам вырос на 321 млрд рублей (плюс 27%) до 1,51 трлн рублей. Кредитный портфель физических лиц увеличился на 82 млрд рублей (плюс 16,5%), составив 577 млрд рублей на 1 декабря 2021 года. С начала 2021-го банк выдал 277 млрд рублей розничных кредитов, что на 11% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Активы банка по итогам 11 месяцев 2021 года выросли на 597 млрд рублей (плюс 23,1%) до 3,18 трлн рублей.

Среди прочего сообщается, что регуляторный капитал банка по состоянию на 1 декабря 2021 года составил 367,1 млрд рублей (плюс 9,3% с начала). Нормативы достаточности капитала и ликвидности соблюдаются банком с запасом: по состоянию на 1 декабря 2021 года Н1.0 составил 13,1% (при пороговом значении 11,5% с учетом надбавок), Н2 — 107,5% (пороговое значение — 15%), Н3 — 124,6% (пороговое значение — 50%).

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Логотип "банка Открытие" Наталья Смирнова

Наталья Смирнова

старший вице-президент, руководитель блока клиентского серви...
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