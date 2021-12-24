Банк «Открытие» заработал за 11 месяцев по РСБУ​ 82,2 млрд рублей

Чистая прибыль банка «Открытие» за 11 месяцев 2021 года согласно российским стандартам бухгалтерского учета составила 82,3 млрд рублей, что на 3% больше результата за аналогичный период прошлого года (80,2 млрд). В ноябре 2021 года банк «Открытие» заработал 7,8 млрд рублей чистой прибыли. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации, уточняя, что показатели рассчитаны по внутренней методике банка «Открытие» на неконсолидированной основе.

Операционные доходы банка до отчислений в резервы составили 151,4 млрд рублей, что на 27% выше результата за аналогичный период прошлого года (119,2 млрд рублей). Показатель вырос за счет роста регулярных банковских доходов — процентных доходов и чистых комиссионных доходов, поясняется в релизе.



Процентные доходы банка по итогам 11 месяцев 2021 года составили 154,9 млрд рублей, что на 21% больше результата за аналогичный период прошлого года (128,2 млрд рублей).

Комиссионные доходы банка по итогам 11 месяцев 2021 года составили 24,4 млрд рублей, что на 11% больше результата за аналогичный период прошлого года (22 млрд рублей).

Операционные расходы за 11 месяцев 2021 года увеличились на 11% до 64,9 млрд рублей.

Объем средств клиентов по итогам 11 месяцев 2021 года выросли на 381 млрд рублей (плюс 19,9%) до 2,292 трлн рублей в основном за счет увеличения средств юридических лиц до 1,27 трлн рублей (плюс 34,9%). Объем средств физических лиц увеличился на 5,4% до 1,023 трлн рублей на 1 декабря 2021 года.

Совокупный кредитный портфель с начала года составил 403 млрд рублей (плюс 23,9%), увеличившись до 2,087 трлн рублей на 1 декабря 2021 года. Объем кредитов юридическим лицам вырос на 321 млрд рублей (плюс 27%) до 1,51 трлн рублей. Кредитный портфель физических лиц увеличился на 82 млрд рублей (плюс 16,5%), составив 577 млрд рублей на 1 декабря 2021 года. С начала 2021-го банк выдал 277 млрд рублей розничных кредитов, что на 11% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Активы банка по итогам 11 месяцев 2021 года выросли на 597 млрд рублей (плюс 23,1%) до 3,18 трлн рублей.



Среди прочего сообщается, что регуляторный капитал банка по состоянию на 1 декабря 2021 года составил 367,1 млрд рублей (плюс 9,3% с начала). Нормативы достаточности капитала и ликвидности соблюдаются банком с запасом: по состоянию на 1 декабря 2021 года Н1.0 составил 13,1% (при пороговом значении 11,5% с учетом надбавок), Н2 — 107,5% (пороговое значение — 15%), Н3 — 124,6% (пороговое значение — 50%).