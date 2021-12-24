Все новости

«СберИндекс»: главным вызовом года стал переход к глобальному росту инфляции

24.12.2021 10:21
1 152
Время прочтения: 2 минуты
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
СберБанк

Главным вызовом года стал переход к глобальному росту инфляции, ответом на который стало повышение процентных ставок центральными банками по всему миру. Между тем похоже, что российские рынки в целом верят в способность ЦБ уже ко второму полугодию 2022-го добиться перелома инфляционного тренда и перейти к снижению ставок. К такому выводу пришли эксперты аналитического портала СберБанка SberIndex.ru, подводя итоги года.

«Неожиданным последствием коронакризиса стала проблема слишком быстрого роста спроса при новой структуре расходов. Потребитель пока справляется с ростом цен на фоне высокой скорости индексации заработных плат. Однако такая ситуация неустойчива, поскольку инфляция создает риски ухудшения динамики в реальном выражении», — отмечают аналитики.

При этом потребитель, указывают эксперты, не возвращается к прежней структуре трат даже на фоне отсутствия значимых ограничений. По всей видимости, для восстановления структуры спроса потребуется полная победа над COVID-19 или его превращение в эндемическое заболевание, считают в «СберИндексе».

Доля безнала в расходах граждан продолжает расти, но через несколько лет она может вплотную приблизиться к своему пределу. Важным драйвером роста безналичных платежей стала онлайн-торговля, в особенности покупки в экосистемах. Есть и сдерживающие факторы: серая экономика и привычка людей старших поколений к наличным.

Несмотря на последовавший за повышением ключевой ставки рост ставок по депозитам, интерес розничных инвесторов к фондовым рынкам продолжил увеличиваться, пишут эксперты. Наибольшее предпочтение физлица отдают ценным бумагам, выпущенным российскими эмитентами, в особенности акциям.

По итогам 2021 года рынок труда в России практически полностью восстановился от пандемийных потерь. Совокупный ФОТ за весь год составит порядка 29,3 трлн рублей. Как поясняют аналитики, это происходит за счет быстрого восстановления найма и активной индексации заработных плат бизнесом.

Рынок ипотечного кредитования стал главным бенефициаром снижения ключевой ставки в 2020 году и введения программы субсидирования ипотеки на первичном рынке с апреля-2020. По итогам 2021 года можно ожидать очередного — и не последнего — рекорда выдач ипотеки. За год объемы выданной ипотеки составят около 5,5 трлн рублей, то есть на четверть больше, чем в 2020-м, который также был рекордным.

По оценкам «СберИндекса», чистая прибыль российских банков достигнет рекордных 2,5 трлн рублей по итогам 2021 года. «Росту прибыли во многом способствует то, что многие банки в течение года распускали резервы, созданные в кризисный 2020 год. Улучшение экономической ситуации подтолкнуло рост кредитного портфеля, что также является причиной высоких доходов российских банков в текущем году», — указали аналитики. Кроме того, добавили они, рост кредитования и восстановление экономической активности способствовали снижению уровня просроченной задолженности банковского сектора.

Горячая линия

Логотип "СберБанка" Мария Александрова

Мария Александрова

Эксперт службы заботы о клиентах
Задать вопрос

Эксклюзивное видео

Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021
Как мошенники наживаются на ОСАГО. FinTok
Как мошенники наживаются на ОСАГО. FinTok
17.12.2021
Дивидендные акции против инфляции. FinTok
Дивидендные акции против инфляции. FinTok
09.12.2021

Материалы по теме

Основные фондовые торги в РФ завершились в плюсе
ВТБ в ноябре снизил запасы драгметаллов на 7,5 тонны
В ноябре просрочка по корпоративным ссудам в банках РФ вернулась к пандемийным максимумам
​НРД получил от «Роснано» средства для выплаты последнего купона в этом году по облигациям