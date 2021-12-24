«СберИндекс»: главным вызовом года стал переход к глобальному росту инфляции

Главным вызовом года стал переход к глобальному росту инфляции, ответом на который стало повышение процентных ставок центральными банками по всему миру. Между тем похоже, что российские рынки в целом верят в способность ЦБ уже ко второму полугодию 2022-го добиться перелома инфляционного тренда и перейти к снижению ставок. К такому выводу пришли эксперты аналитического портала СберБанка SberIndex.ru, подводя итоги года.

«Неожиданным последствием коронакризиса стала проблема слишком быстрого роста спроса при новой структуре расходов. Потребитель пока справляется с ростом цен на фоне высокой скорости индексации заработных плат. Однако такая ситуация неустойчива, поскольку инфляция создает риски ухудшения динамики в реальном выражении», — отмечают аналитики.

При этом потребитель, указывают эксперты, не возвращается к прежней структуре трат даже на фоне отсутствия значимых ограничений. По всей видимости, для восстановления структуры спроса потребуется полная победа над COVID-19 или его превращение в эндемическое заболевание, считают в «СберИндексе».

Доля безнала в расходах граждан продолжает расти, но через несколько лет она может вплотную приблизиться к своему пределу. Важным драйвером роста безналичных платежей стала онлайн-торговля, в особенности покупки в экосистемах. Есть и сдерживающие факторы: серая экономика и привычка людей старших поколений к наличным.

Несмотря на последовавший за повышением ключевой ставки рост ставок по депозитам, интерес розничных инвесторов к фондовым рынкам продолжил увеличиваться, пишут эксперты. Наибольшее предпочтение физлица отдают ценным бумагам, выпущенным российскими эмитентами, в особенности акциям.

По итогам 2021 года рынок труда в России практически полностью восстановился от пандемийных потерь. Совокупный ФОТ за весь год составит порядка 29,3 трлн рублей. Как поясняют аналитики, это происходит за счет быстрого восстановления найма и активной индексации заработных плат бизнесом.

Рынок ипотечного кредитования стал главным бенефициаром снижения ключевой ставки в 2020 году и введения программы субсидирования ипотеки на первичном рынке с апреля-2020. По итогам 2021 года можно ожидать очередного — и не последнего — рекорда выдач ипотеки. За год объемы выданной ипотеки составят около 5,5 трлн рублей, то есть на четверть больше, чем в 2020-м, который также был рекордным.

По оценкам «СберИндекса», чистая прибыль российских банков достигнет рекордных 2,5 трлн рублей по итогам 2021 года. «Росту прибыли во многом способствует то, что многие банки в течение года распускали резервы, созданные в кризисный 2020 год. Улучшение экономической ситуации подтолкнуло рост кредитного портфеля, что также является причиной высоких доходов российских банков в текущем году», — указали аналитики. Кроме того, добавили они, рост кредитования и восстановление экономической активности способствовали снижению уровня просроченной задолженности банковского сектора.