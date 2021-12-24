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Совфед одобрил закон о расширении способов выхода ЦБ из капитала санируемых банков

24.12.2021 13:10
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ТАСС

Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, который уточняет порядок выхода ЦБ РФ из капиталов банков после участия в их финансовом оздоровлении.

Ныне действующий порядок выхода Банка России из капитала банка после его санации предполагает продажу соответствующих акций на торгах. Если заявление на участие в торгах поступает от одного участника или по итогам остается один покупатель, акции реализуют по внеконкурсным процедурам. Теперь данная реализация может происходить не только в форме прямой продажи, но и через механизм слияния и присоединения, когда акции, принадлежащие Банку России, конвертируются в акции другого банка.

Вводятся полномочия ЦБ по принятию решения о реорганизации банка, в отношении которого Банк России осуществлял меры по предупреждению банкротства. Эта реорганизация может происходить в форме слияния с юрлицом, отвечающим критериям, определенным советом директоров Банка России, или присоединения к юридическому лицу.

Совет Федерации одобрил федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части создания на базе Банка России централизованного информационного сервиса — платформы «Знай своего клиента». Об этом сообщается на сайте Совфеда.

 15.12.2021 18:38

Одобренный закон предусматривает также замену ставки LIBOR на специальную ставку Банка России, которая применяется к кредитным организациям в случае неисполнения в установленный срок предписаний об устранении нарушений. Сейчас ставка LIBOR используется Банком России для принятия решения о максимальном размере процентной ставки, который кредитная организация определяет в договорах банковского вклада.

Одной из тенденций развития регулирования на финансовых рынках является прекращение использования ставки LIBOR в качестве базовой. Закон предусматривает замену ставки LIBOR ставкой, рассчитываемой Банком России для целей соответствующей нормы. Предполагается, что максимальный размер процентной ставки, вводимой в качестве ограничения, не может быть меньше двух третей процентной ставки по привлеченным российскими кредитными организациями вкладам в соответствующей валюте и по сроку привлечения.

Для обеспечения единообразных подходов к применению механизма к банковским продуктам в разных валютах аналогичная замена предусмотрена в отношении ключевой ставки Банка России, которая используется при ограничении ЦБ процентной ставки кредитной организации по вкладам в рублях. Кроме того, законом уточняется, что расчет ограничиваемой процентной ставки по договорам банковского вклада осуществляется исходя из максимальной доходности по этим договорам с учетом иной материальной выгоды и иных условий привлечения вклада.

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