ЦБ: программы по повышению доступности жилья не всегда дают желаемый эффект

Программы по повышению доступности жилья не всегда дают желаемый эффект, поскольку ведут к росту спроса и тем самым способствуют росту цен на недвижимость. К такому выводу пришли авторы материала в новом номере научного журнала Банка России «Деньги и кредит», следует из анонса на сайте регулятора.



Янина Рощина и Наталья Илюнькина (МГУ им. М. В. Ломоносова) анализируют, как повлияли на показатели доступности жилья госпрограммы субсидирования ставок по ипотеке, действовавшие в России в 2015—2016 и 2020—2021 годах. По заключению авторов, первая программа, принятая в условиях резкого роста процентных ставок, может считаться успешной, поскольку влияние снижения ставки по ипотеке на доступность жилья было сильнее, чем эффект роста цен на недвижимость.

По второй программе («Ипотека под 6,5%»), призванной предотвратить спад спроса в условиях пандемии, еще нет достаточных данных, и ее влияние эксперты оценивали с помощью статистического анализа динамики основных показателей. По мнению авторов статьи, эффект от этой программы был неоднозначным.

«Заемщики выигрывали от субсидирования ставки только до определенного момента, в некоторых регионах рост цен на недвижимость нивелировал для заемщиков все выгоды субсидирования уже к концу 2020 года», — отмечают аналитики. В заключение они приводят рекомендации по повышению эффективности мер господдержки доступности жилья, которые могут быть полезны при разработке новых программ.

Автор еще одной работы, Филипп Прокопьев (Мичиганский университет), заключает, что не всякая экономическая теория находит подтверждение на практике. Он тестирует следствие двух теорий. Одна гласит, что чем больше капитал компании, тем дешевле для нее привлеченное финансирование; вторая — что изменение ставки центрального банка влияет на капитал компаний, в том числе через процентные платежи по долгу. В сумме обе теории означают, что чем больше закредитована компания, тем сильнее изменение ставки денежно-кредитной политики (ДКП) сказывается на стоимости привлекаемых ею на внутреннем рынке средств. Однако исследование на данных о кредитных спредах российских корпоративных облигаций не выявило подобной зависимости: влияние изменения ставки было одинаковым при разном уровне закредитованности компаний.

А вот реакция инвестиций в основной капитал в российских регионах на ДКП различается, показывают Андрей Шевелев и его соавторы из Сибирского главного управления Банка России. Наименее чувствительны к изменению ключевой ставки регионы с большой долей добывающего сектора в ВРП. Наиболее чувствительны регионы, в экономике которых доминируют обрабатывающие производства. Авторы высказывают предположение, что выявленные различия могут быть связаны с различиями в относительной величине и основных источниках финансирования инвестиций в обрабатывающих и добывающих отраслях и ориентацией добывающих производств на внешний рынок.

С этими и другими статьями выпуска журнала «Деньги и кредит» № 4 за 2021 год можно ознакомиться здесь.

