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Банк ДОМ.РФ снизил ставки по «Семейной ипотеке»

24.12.2021 14:46
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Время прочтения: 3 минуты
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Банк ДОМ.РФ

Банк ДОМ.РФ снизил ставки по «Семейной ипотеке», сообщила пресс-служба кредитной организации. Изменение составило 0,1 процентного пункта: оформить кредит на покупку квартиры можно по ставке от 3,9%, а на строительство загородного дома — от 4,4%.

Как уточнили в банке, наиболее выгодными условиями могут воспользоваться зарплатные клиенты банка, сотрудники медицинской или научной сферы, а также заемщики, подтверждающие доход выпиской из Пенсионного фонда России, которую банк заказывает самостоятельно с согласия клиента. Кроме того, до конца года у заемщиков есть возможность получить дополнительную скидку к ставке в размере 0,5 п. п. при покупке квартиры в домах, строящихся на средства проектного финансирования банка.

В рамках «Семейной ипотеки» можно оформить кредит, а также рефинансировать ранее взятую в другом банке ипотеку на сумму до 12 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и до 6 млн рублей для других субъектов РФ. Льготная ставка фиксируется на весь срок кредитования — до 30 лет. Минимальный первоначальный взнос — 15% от стоимости объекта недвижимости. «Семейная ипотека» распространяется на заемщиков с детьми, родившимися после 1 января 2018 года и до 31 декабря 2022 года.

В финучреждении добавили, что упростили процедуру подачи заявки: теперь клиентам не требуется предоставлять бумажные справки о доходе и занятости.

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