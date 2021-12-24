Изменения по вкладам за неделю: Тинькофф Банк, Почта Банк и другие

Некоторые банки на текущей неделе ввели новые вклады, а также изменили ставки и условия по действующим. Разберемся в нововведениях.
Почта Банк увеличил ставки по двум вкладам. Ставка по вкладу «Горячий сезон» достигает теперь 8,25% годовых, а по вкладу «Пенсионный+» можно получить до 8% годовых. Базовая ставка по вкладу «Пенсионный+», ориентированному на клиентов старшего возраста, повышена до 5,75% годовых. Чтобы получить максимальную ставку 8%, нужно перевести в банк пенсию (плюс 2 п. п. к ставке) и совершать по карте банка повседневные операции на общую сумму свыше 10 тыс. рублей в месяц (плюс 0,25 п. п.). Есть возможность добавлять средства из получаемой пенсии или другого дохода. «Пенсионный+» можно открыть на девять месяцев в сумме от 50 тыс. рублей, срок приема средств во вклад «Пенсионный+» продлен до 30 июня 2022 года.
Тинькофф Банк повысил ставки по рублевым вкладам. Изменения затронут те депозиты, которые будут открыты, то есть первично пополнены или пролонгированы, 24 декабря и позже. Новые стандартные и повышенные ставки по рублевым вкладам без подписки составят соответственно: на три — пять месяцев — 6% и 6,5% (ранее — 5% и 5,5%), на сроки от шести до 11 месяцев — 6,5% и 7% (ранее — 5,5% и 6%), на 12—17 месяцев — 6% и 7% (ранее — 5% и 6%), на 18—24 месяца — 5,5% и 6,5% (ранее — 5% и 6%). Новые стандартные и повышенные ставки по рублевым депозитам с подпиской Pro/Premium/Private составят соответственно: на три — пять месяцев — 6% и 6,5% (ранее — 5% и 5,5%), на сроки от шести до 11 месяцев — 6,5% и 7% (ранее — 5,5% и 6%), на 12—17 месяцев — 7% и 8,5% (ранее — 6% и 7,5%), на 18—24 месяца — 6% и 7,5% (ранее — 5,5% и 7%).
Хоум Кредит Банк запустил новую линейку вкладов в рублях «Максимальный доход» и акцию, благодаря которой доходность может быть увеличена до 9,5% годовых. Ставка по депозитам «Максимальный доход» с учетом капитализации процентов составит 8,5% годовых при размещении более 1,5 млн рублей и 8% годовых — при сумме менее 1,5 млн. Минимальная сумма вклада — 1 тыс. рублей для депозита «Максимальный доход S» и 1,5 млн — для вклада «Максимальный доход L». Срок обоих вкладов — 18 месяцев. Депозиты можно пополнять в течение 180 дней с даты открытия на сумму от 1 тыс. рублей. Частичное снятие не допускается, размер ставки при досрочном расторжении — 0,01% годовых. Допускается пролонгация вклада. В рамках акции «Максимальный доход с «Пользой» клиенты смогут увеличить доходность до 9,5% годовых на сумму депозита до 3 млн рублей.
Интерпрогрессбанк повысил доходность по вкладам для физических лиц на 1—1,25 п. п. По вкладу «Дополнительный доход» ставка увеличилась до 10% годовых в рублях в первый процентный период. Годовая эффективная процентная ставка по вкладу составит 9,58% при условии совершения ежемесячных платежей по карте от 30 тыс. рублей.
Банк «Зенит» запустил новый накопительный счет «ГориZонт» со ставкой до 8,5% годовых. Срок размещения и минимальная сумма денежных средств неограниченны. Максимальная процентная ставка 8,5% годовых действует на минимальный остаток денежных средств на счете в диапазоне от 1,4 млн до 5 млн рублей в течение первых трех месяцев с даты открытия продукта. Начиная с четвертого месяца будет действовать ставка 6,5% годовых. Проценты начисляются ежемесячно, исходя из суммы минимального остатка денежных средств. Продукт доступен клиенту, если у него на момент открытия счета отсутствуют действующие договоры иных накопительных счетов в банке «Зенит».
Инбанк повысил базовые ставки по вкладам для физических лиц. Диапазон увеличения ставок по рублевым вкладам составил от 0,3 до 0,5 п. п. Максимальная доходность вклада «Конструктор Симпл» достигает 9,05% годовых, депозита «Максимум Симпл» — 8,82%, продукта «Флексимум Симпл» — 7,55%. Депозит «Конструктор Симпл» дает возможность вкладчику самостоятельно выбирать подходящие условия из доступных опций: пополнение, частичное снятие средств и выбор срока вклада с точностью до одного дня. Доход по вкладу будет зависеть от выбранных возможностей. Максимальную эффективную ставку можно получить при размещении денежных средств во вклад без опций частичного снятия и пополнения на срок 732 дня с учетом ежемесячной капитализации процентов и при выполнении условия безналичного внесения средств на счет вклада. Для вклада «Максимум Симпл» отсутствует возможность пополнения и частичного снятия средств, а условия депозита «Флексимум Симпл» позволяют частично востребовать и пополнять вклад в течение всего срока. Все три вклада можно открыть на срок от 31 до 1 096 дней.
Банк «Открытие» повысил ставки для розничных клиентов по всей линейке рублевых вкладов. Теперь максимальная доходность в линейке депозитов для премиальных клиентов достигает 8,6% годовых при размещении средств на один год во вклад «Надежный» и получении процентов в конце срока. Ставка 8,6% годовых также доступна по вкладу «Надежный партнер» клиентам банка, получающим зарплатные или пенсионные выплаты на карту Opencard. Ставка для остальных клиентов установлена на уровне 8,4% годовых. Для клиентов, которые не желают фиксировать ставку по сбережениям на длительный срок, «Открытие» предлагает накопительный счет «Моя копилка» со ставкой 6% годовых. Получить по накопительному счету максимальную доходность до 7% годовых клиенты могут при подключении опции повышения процентов за счет бонусных рублей.
Экспобанк увеличил доходность по вкладу «Яркий процент». Теперь по депозиту можно получать до 9,5% годовых в рублях. Вклад «Яркий процент» можно открыть на срок от 91 до 1 500 дней. Минимальный размер депозита — 30 тыс. рублей. Проценты начисляются ежемесячно с возможностью капитализации. При открытии депозита в офисах Экспобанка доходность по вкладу составляет до 8,6% годовых в рублях в зависимости от срока, а с учетом капитализации — до 9,35%. При оформлении депозита в интернет-банке Expo Online или мобильном приложении ставка на 0,13 п. п. выше — 8,73% годовых в рублях. С учетом капитализации доходность составит до 9,5% годовых.