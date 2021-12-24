Изменения по вкладам за неделю: Тинькофф Банк, Почта Банк и другие

Некоторые банки на текущей неделе ввели новые вклады, а также изменили ставки и условия по действующим. Разберемся в нововведениях.

Почта Банк увеличил ставки по двум вкладам. Ставка по вкладу «Горячий сезон» достигает теперь 8,25% годовых, а по вкладу «Пенсионный+» можно получить до 8% годовых. Базовая ставка по вкладу «Пенсионный+», ориентированному на клиентов старшего возраста, повышена до 5,75% годовых. Чтобы получить максимальную ставку 8%, нужно перевести в банк пенсию (плюс 2 п. п. к ставке) и совершать по карте банка повседневные операции на общую сумму свыше 10 тыс. рублей в месяц (плюс 0,25 п. п.). Есть возможность добавлять средства из получаемой пенсии или другого дохода. «Пенсионный+» можно открыть на девять месяцев в сумме от 50 тыс. рублей, срок приема средств во вклад «Пенсионный+» продлен до 30 июня 2022 года.

Тинькофф Банк повысил ставки по рублевым вкладам. Изменения затронут те депозиты, которые будут открыты, то есть первично пополнены или пролонгированы, 24 декабря и позже. Новые стандартные и повышенные ставки по рублевым вкладам без подписки составят соответственно: на три — пять месяцев — 6% и 6,5% (ранее — 5% и 5,5%), на сроки от шести до 11 месяцев — 6,5% и 7% (ранее — 5,5% и 6%), на 12—17 месяцев — 6% и 7% (ранее — 5% и 6%), на 18—24 месяца — 5,5% и 6,5% (ранее — 5% и 6%). Новые стандартные и повышенные ставки по рублевым депозитам с подпиской Pro/Premium/Private составят соответственно: на три — пять месяцев — 6% и 6,5% (ранее — 5% и 5,5%), на сроки от шести до 11 месяцев — 6,5% и 7% (ранее — 5,5% и 6%), на 12—17 месяцев — 7% и 8,5% (ранее — 6% и 7,5%), на 18—24 месяца — 6% и 7,5% (ранее — 5,5% и 7%).

Хоум Кредит Банк запустил новую линейку вкладов в рублях «Максимальный доход» и акцию, благодаря которой доходность может быть увеличена до 9,5% годовых. Ставка по депозитам «Максимальный доход» с учетом капитализации процентов составит 8,5% годовых при размещении более 1,5 млн рублей и 8% годовых — при сумме менее 1,5 млн. Минимальная сумма вклада — 1 тыс. рублей для депозита «Максимальный доход S» и 1,5 млн — для вклада «Максимальный доход L». Срок обоих вкладов — 18 месяцев. Депозиты можно пополнять в течение 180 дней с даты открытия на сумму от 1 тыс. рублей. Частичное снятие не допускается, размер ставки при досрочном расторжении — 0,01% годовых. Допускается пролонгация вклада. В рамках акции «Максимальный доход с «Пользой» клиенты смогут увеличить доходность до 9,5% годовых на сумму депозита до 3 млн рублей.

Интерпрогрессбанк повысил доходность по вкладам для физических лиц на 1—1,25 п. п. По вкладу «Дополнительный доход» ставка увеличилась до 10% годовых в рублях в первый процентный период. Годовая эффективная процентная ставка по вкладу составит 9,58% при условии совершения ежемесячных платежей по карте от 30 тыс. рублей.

Банк «Зенит» запустил новый накопительный счет «ГориZонт» со ставкой до 8,5% годовых. Срок размещения и минимальная сумма денежных средств неограниченны. Максимальная процентная ставка 8,5% годовых действует на минимальный остаток денежных средств на счете в диапазоне от 1,4 млн до 5 млн рублей в течение первых трех месяцев с даты открытия продукта. Начиная с четвертого месяца будет действовать ставка 6,5% годовых. Проценты начисляются ежемесячно, исходя из суммы минимального остатка денежных средств. Продукт доступен клиенту, если у него на момент открытия счета отсутствуют действующие договоры иных накопительных счетов в банке «Зенит».

Вклады Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит #} #}#}

Инбанк повысил базовые ставки по вкладам для физических лиц. Диапазон увеличения ставок по рублевым вкладам составил от 0,3 до 0,5 п. п. Максимальная доходность вклада «Конструктор Симпл» достигает 9,05% годовых, депозита «Максимум Симпл» — 8,82%, продукта «Флексимум Симпл» — 7,55%. Депозит «Конструктор Симпл» дает возможность вкладчику самостоятельно выбирать подходящие условия из доступных опций: пополнение, частичное снятие средств и выбор срока вклада с точностью до одного дня. Доход по вкладу будет зависеть от выбранных возможностей. Максимальную эффективную ставку можно получить при размещении денежных средств во вклад без опций частичного снятия и пополнения на срок 732 дня с учетом ежемесячной капитализации процентов и при выполнении условия безналичного внесения средств на счет вклада. Для вклада «Максимум Симпл» отсутствует возможность пополнения и частичного снятия средств, а условия депозита «Флексимум Симпл» позволяют частично востребовать и пополнять вклад в течение всего срока. Все три вклада можно открыть на срок от 31 до 1 096 дней.



Банк «Открытие» повысил ставки для розничных клиентов по всей линейке рублевых вкладов. Теперь максимальная доходность в линейке депозитов для премиальных клиентов достигает 8,6% годовых при размещении средств на один год во вклад «Надежный» и получении процентов в конце срока. Ставка 8,6% годовых также доступна по вкладу «Надежный партнер» клиентам банка, получающим зарплатные или пенсионные выплаты на карту Opencard. Ставка для остальных клиентов установлена на уровне 8,4% годовых. Для клиентов, которые не желают фиксировать ставку по сбережениям на длительный срок, «Открытие» предлагает накопительный счет «Моя копилка» со ставкой 6% годовых. Получить по накопительному счету максимальную доходность до 7% годовых клиенты могут при подключении опции повышения процентов за счет бонусных рублей.



Экспобанк увеличил доходность по вкладу «Яркий процент». Теперь по депозиту можно получать до 9,5% годовых в рублях. Вклад «Яркий процент» можно открыть на срок от 91 до 1 500 дней. Минимальный размер депозита — 30 тыс. рублей. Проценты начисляются ежемесячно с возможностью капитализации. При открытии депозита в офисах Экспобанка доходность по вкладу составляет до 8,6% годовых в рублях в зависимости от срока, а с учетом капитализации — до 9,35%. При оформлении депозита в интернет-банке Expo Online или мобильном приложении ставка на 0,13 п. п. выше — 8,73% годовых в рублях. С учетом капитализации доходность составит до 9,5% годовых.