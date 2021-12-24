Исследование: об утечках данных сообщала только каждая пятая компания в РФ

Каждая четвертая организация в России (24%) столкнулась с утечкой данных о сотрудниках в результате киберинцидента, но только каждая пятая из них (23%) рассказала о случившемся инциденте до того, как о нем узнали СМИ, а 74% вообще не комментировали его. Об этом говорится в исследовании «Лаборатории Касперского».

Сотрудники компаний могут не знать, как стоит вести себя, чтобы минимизировать риск утечки, поскольку только 32% компаний проводят тренинги по кибербезопасности. Подавляющее большинство из них (65%) оставалось недовольно их качеством. Более половины респондентов (53%) считают одной из главных задач для бизнеса в области ИБ в следующем году научить сотрудников соблюдать правила кибербезопасности и повысить уровень их цифровой грамотности.

По словам управляющего директора «Лаборатории Касперского» в России и странах СНГ Михаила Прибочия, когда в компании происходит киберинцидент, важно не только быстро реагировать на него и принимать меры по восстановлению, но и правильно проводить кризисную коммуникацию. Снизить риски поможет наличие готового плана на случай кризиса, отметил эксперт.