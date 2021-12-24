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Исследование: об утечках данных сообщала только каждая пятая компания в РФ

24.12.2021 15:15
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Зоя Васютченко, руководитель направления экспертного контента Банки.ру
Зоя Васютченко руководитель направления экспертного контента Банки.ру
Источник
Banki.ru

Каждая четвертая организация в России (24%) столкнулась с утечкой данных о сотрудниках в результате киберинцидента, но только каждая пятая из них (23%) рассказала о случившемся инциденте до того, как о нем узнали СМИ, а 74% вообще не комментировали его. Об этом говорится в исследовании «Лаборатории Касперского».

Сотрудники компаний могут не знать, как стоит вести себя, чтобы минимизировать риск утечки, поскольку только 32% компаний проводят тренинги по кибербезопасности. Подавляющее большинство из них (65%) оставалось недовольно их качеством. Более половины респондентов (53%) считают одной из главных задач для бизнеса в области ИБ в следующем году научить сотрудников соблюдать правила кибербезопасности и повысить уровень их цифровой грамотности.

По словам управляющего директора «Лаборатории Касперского» в России и странах СНГ Михаила Прибочия, когда в компании происходит киберинцидент, важно не только быстро реагировать на него и принимать меры по восстановлению, но и правильно проводить кризисную коммуникацию. Снизить риски поможет наличие готового плана на случай кризиса, отметил эксперт.

Злоумышленники часто возвращаются к тем компаниям, которых уже взламывали, поэтому обязательно нужно проверять сложность паролей, повышать грамотность сотрудников в сфере безопасности, внедрять многофакторную аутентификацию и другие технологии защиты.

 29.11.2021 13:50

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