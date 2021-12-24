Почта Банк повысил ставки по двум вкладам

Почта Банк с 24 декабря увеличил ставки по двум вкладам на 0,5 процентного пункта. Ставка по депозиту «Горячий сезон» достигает теперь 8,25% годовых, а по вкладу «Пенсионный+» можно получить до 8% годовых при соблюдении ряда условий, следует из сообщения кредитной организации.

Депозит «Горячий сезон» привлекается на один год, пополнение счета и частичное снятие средств по нему не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока. Депозит можно оформить только в отделениях и точках продаж банка, в том числе на почте. После открытия вклада в отделении средства на депозитный счет можно перевести онлайн.

Базовая ставка по вкладу «Пенсионный+», ориентированному на клиентов старшего возраста, повышена до 5,75% годовых. Чтобы получить максимальную ставку — 8%, нужно перевести в банк пенсию (плюс 2 п. п. к ставке) и совершать по карте банка повседневные операции на общую сумму свыше 10 тыс. рублей в месяц (плюс 0,25 п. п.). Условия одинаковы для новых клиентов-пенсионеров и для тех, кто давно перевел пенсию в банк.

В качестве главного преимущества вклада «Пенсионный+» банк указывает возможность добавлять средства из получаемой пенсии или другого дохода. «Проценты по этому депозиту вы начнете получать уже с первого месяца, а не в конце срока действия вклада. Они будут каждый месяц начисляться на текущий сберсчет, и вы сможете распоряжаться этими средствами по своему усмотрению», — подчеркивают в Почта Банке.



«Пенсионный+» можно открыть на девять месяцев в сумме от 50 тыс. рублей как в отделениях Почта Банка, так и в интернет-банке или мобильном приложении. В релизе также уточняется, что срок приема средств во вклад «Пенсионный+» продлен до 30 июня 2022 года.