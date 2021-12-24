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Банк «Зенит»​ снизил ставки по льготной ипотеке

24.12.2021 15:49
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Банк Зенит

Банк «Зенит» снизил ставки по программам ипотеки с господдержкой — «Ипотека с господдержкой для семей с детьми» и «Ипотека с господдержкой — 2020». Ставки по программам составят 4,89% и 5,99% годовых соответственно, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Специальное предложение по программе «Ипотека с господдержкой для семей с детьми» действует при оформлении кредита на сумму от 12 млн рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и от 6 млн рублей — в других регионах РФ. Можно приобрести квартиру или таунхаус у юридического лица на первичном рынке жилья. Условия программы также распространяются на рефинансирование ранее оформленных кредитов. Льготами могут воспользоваться семьи, в которых с 1 января 2018 года родился ребенок.

«Ипотека с господдержкой — 2020» сроком от трех до 25 лет предоставляется на покупку квартиры или таунхауса у юридического лица на первичном рынке жилья. Максимальная сумма кредита составит 3 млн рублей, первоначальный взнос — от 15%. Подать заявку можно на официальном сайте банка или в мобильном приложении «ЗЕНИТ Онлайн».

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Ставка: от 5.5%
Платеж: 9 059 ₽
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