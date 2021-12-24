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Нормативы регулятора в ноябре нарушали семь банков

24.12.2021 17:48
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Нормативы регулятора в ноябре нарушали семь банков
Автор
Вадим Тихонов, аналитик аналитического центра Банки.ру
Вадим Тихонов аналитик аналитического центра Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Московский Индустриальный Банк Инвестторгбанк Генбанк Траст ВУЗ-Банк Газэнергобанк Московский Областной Банк

Нормативы ЦБ в ноябре нарушали семь российских банков из числа раскрывающих отчетность, свидетельствуют данные регулятора.

В частности, нормативы нарушали, как и в октябре, Московский Индустриальный Банк, ВУЗ-Банк, Московский Областной Банк, Генбанк, Инвестторгбанк, Газэнергобанк и «Траст». Шесть банков-нарушителей находятся в процессе финансового оздоровления. Продолжает нарушать нормативы Банк непрофильных активов — «Траст».

Банк «Пересвет», находящийся в стадии финансового оздоровления, 25 раз в ноябре допускал значения норматива Н1.1 ниже 7% (это отдельно отмечается регулятором, но не является нарушением). Наиболее низкое значение Н1.1 в ноябре составило 6,24%.

Напомним, что минимально допустимое числовое значение норматива Н1.1 составляет 4,5%.

В ноябре 2021 года российские кредитные организации (банки и небанковские кредитные организации), согласно данным Банка России, получили совокупную прибыль в размере 151,4 млрд рублей. Всего с начала 2021 года действующие кредитные организации заработали 2,25 трлн рублей. За 11 месяцев прошлого года чистая прибыль сектора составляла 1,45 трлн рублей, за весь 2020-й — 1,61 трлн.

По данным ЦБ, прибыль за январь — ноябрь 2021 года показали 270 банков и 19 НКО.

На 1 декабря 2021 года в России было зарегистрировано 335 банков (232 с универсальной лицензией и 103 с базовой лицензией).

В ноябре текущего года лицензии лишился самарский банк «Спутник», а Севастопольский Морской Банк был присоединен к РНКБ.

В декабре ЦБ отозвал лицензию только у НКО «Премиум».

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