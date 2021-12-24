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Эксперты предупредили о мощных DDoS-атаках из-за объединенных ботнетов

24.12.2021 17:52
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Зоя Васютченко, руководитель направления экспертного контента Банки.ру
Зоя Васютченко руководитель направления экспертного контента Банки.ру
Источник
Banki.ru

В декабре специалисты StormWall зафиксировали шквал мощных DDoS-атак, длящихся в течение нескольких суток, — хакеры атаковали компании развлекательного сектора, онлайн-ретейл, издательские дома и финтех-сферу, особенно криптосервисы. Об этом говорится в сообщении компании. Атаки осуществлялись злоумышленниками с помощью нового ботнета, который состоит из нескольких десятков тысяч серверов с разными версиями ОС, а также веб-камер, роутеров, «умных» устройств.

Эксперты сделали вывод, что устройства были заражены разными способами. Каждая атака имеет разную географическую распределенность, что указывает на то, что используется не один ботнет, а несколько, объединенных в единую систему управления, доступ к которой предоставляется злоумышленниками.

По данным экспертов, около 50% вредоносного трафика идет из Японии, 30% — из США, 20% — из других стран. В этих атаках нет ничего уникального, их достаточно легко фильтровать при наличии мощностей. Но большинству жертв, в том числе операторам связи, этих мощностей не хватает. Для того чтобы эффективно защитить онлайн-ресурсы от разрушительных атак, лучше использовать профессиональные решения, которые предлагают компании, специализирующиеся на защите от DDoS-атак.

DDoS приносит прибыль, и, возможно, число таких инцидентов продолжит увеличиваться в IV квартале, считают эксперты.

 11.11.2021 15:15

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