Эксперты предупредили о мощных DDoS-атаках из-за объединенных ботнетов

В декабре специалисты StormWall зафиксировали шквал мощных DDoS-атак, длящихся в течение нескольких суток, — хакеры атаковали компании развлекательного сектора, онлайн-ретейл, издательские дома и финтех-сферу, особенно криптосервисы. Об этом говорится в сообщении компании. Атаки осуществлялись злоумышленниками с помощью нового ботнета, который состоит из нескольких десятков тысяч серверов с разными версиями ОС, а также веб-камер, роутеров, «умных» устройств.

Эксперты сделали вывод, что устройства были заражены разными способами. Каждая атака имеет разную географическую распределенность, что указывает на то, что используется не один ботнет, а несколько, объединенных в единую систему управления, доступ к которой предоставляется злоумышленниками.

По данным экспертов, около 50% вредоносного трафика идет из Японии, 30% — из США, 20% — из других стран. В этих атаках нет ничего уникального, их достаточно легко фильтровать при наличии мощностей. Но большинству жертв, в том числе операторам связи, этих мощностей не хватает. Для того чтобы эффективно защитить онлайн-ресурсы от разрушительных атак, лучше использовать профессиональные решения, которые предлагают компании, специализирующиеся на защите от DDoS-атак.