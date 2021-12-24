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ЦБ: исследования подтвердили необходимость в лимитах кредитования

24.12.2021 18:04
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Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru

Исследования ЦБ свидетельствуют о необходимости расширения арсенала макропруденциальной политики за счет нового инструмента, напрямую ограничивающего долю рискованных потребительских кредитов. Результаты изысканий представлены на сайте регулятора.

Так, в докладе департамента финансовой стабильности отмечается, что меры макропруденциальной политики, применяемые в настоящее время, стимулируют банки предоставлять кредиты гражданам с более низким уровнем долговой нагрузки по более низким ставкам, при этом влияния этих мер на темпы роста кредитования не обнаружено.

Авторы констатируют, что макропруденциальная политика Банка России в 2016—2020 годах по ограничению рисков увеличения долговой нагрузки населения позволила банкам накопить существенный макропруденциальный буфер капитала, который был частично использован ими в период пандемии. Дифференцированный размер макропруденциальных требований к капиталу по потребительским кредитам в зависимости от полной стоимости кредита привел к тому, что банки стали изменять структуру кредитования в пользу кредитов, требующих меньше собственных средств, то есть с меньшим значением ПСК. Снижение стоимости кредитования способствовало замедлению роста долговой нагрузки граждан.

«Результаты количественных исследований указывают на то, что изменение структуры кредитования достигается только при очень значительном повышении требований к капиталу, что в действительности делает предоставление таких кредитов запретительным. В случае умеренного ужесточения макропруденциальной политики структура кредитования и ускоренный рост задолженности по потребительским кредитам сохраняются», — отмечено в докладе.

Таким образом, надбавки к коэффициентам риска могут быть использованы как макропруденциальный инструмент накопления буфера капитала либо, в случае их значительного повышения, как инструмент полного запрета на предоставление отдельных видов кредитов с определенными характеристиками, рассуждают в департаменте финансовой стабильности ЦБ. Для ограничения доли предоставления рискованных кредитов и сохранения доступности кредитов для граждан — без полного запрета на какой-либо вид кредитов — нужен новый инструмент макропруденциальной политики, приходят к выводу авторы материала. В международной практике для этих целей используются макропруденциальные лимиты; Банк России также получил полномочия по использованию такого инструмента, напоминают в департаменте финстабильности.

«Макропруденциальные лимиты будут в большей степени использоваться для ограничения роста рискованного кредитования, а надбавки к коэффициентам риска будут использоваться для накопления буферов капитала в благоприятное время», — поясняется в докладе.

Тем временем в работе департамента исследований и прогнозирования Центробанка показано, что макропруденциальные меры в большей степени ограничивали рост кредитования розничных банков с существенной долей потребительских кредитов в активах. В исследовании приводятся оценки чувствительности кредитной активности банков к жесткости макропруденциальной политики.

«Дестимулирующие меры оказываются эффективными в части 10% банков с долей потребительских кредитов на балансе более 20% от активов. Для них каждые 100 процентных пунктов макронадбавки отражаются в снижении такой доли на 0,3 п. п. в квартал начиная с даты анонса мер. Для 70% банков с долей потребительских кредитов более 1,5% от активов каждые 100 п. п. макронадбавки ассоциируются со снижением темпов прироста всех кредитов на балансе на 2—6 п. п. в квартал следом за датой вступления меры в силу», — указано в резюме исследования.

Депутаты Госдумы на заседании в среду, 24 ноября, приняли закон об ограничении выдаваемых гражданам кредитов. Он ограничивает количество высокорискованных кредитов, которые финансовые организации могут выдавать гражданам. Теперь Банк России сможет ограничивать объемы предоставляемых банками и микрофинансовыми организациями необеспеченных кредитов на потребительские цели.

 24.11.2021 14:25

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