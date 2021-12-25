Банк «Национальный Стандарт» повысил ставки по вкладам в рублях

Банк «Национальный Стандарт» повысил процентные ставки по ряду срочных вкладов в рублях, сообщила пресс-служба кредитной организации.



По специальным депозитам «Зимний стандарт» и «Зимний стандарт Онлайн» (открываются на сумму от 5 тыс. рублей) ставка увеличена при размещении на срок от 190 дней и на 370 дней.

Ставка по депозиту «Зимний стандарт» составляет от 8,05% до 8,8% годовых в следующих диапазонах:

от 5 тыс. до 30 тыс. рублей на 190 дней — 8,5%; на 370 дней — 8,05%;

от 30 000,01 до 100 тыс. рублей на 190 дней — 8,6%; на 370 дней — 8,1%;

от 100 000,01 до 1 млн рублей на 190 дней — 8,7%; на 370 дней — 8,2%;

от 1 000 000, 01 до 100 млн рублей на 190 дней — 8,8%; на 370 дней — 8,5%;

от 100 000 000, 01 и выше на 190 дней — 8,8%; на 370 дней — 8,5%.

Максимальная эффективная ставка составит 8,97% при размещении от 1 000 000, 01 и выше на 190 дней.

Ставка по вкладу «Зимний стандарт Онлайн» (открывается на сроки от 190 до 370 дней) составляет от 8,15% до 8,9% годовых в следующих диапазонах:



от 5 тыс. до 30 тыс. рублей на 190 дней — 8,6%; на 370 дней — 8,15%;

от 30 000,01 до 100 тыс. рублей на 190 дней — 8,7%; на 370 дней — 8,2%;

от 100 000,01 до 1 млн рублей на 190 дней — 8,8%; на 370 дней — 8,3%;

от 1 000 000, 01 до 100 млн рублей на 190 дней — 8,9%; на 370 дней — 8,6%;

от 100 000 000, 01 и выше на 190 дней — 8,9%; на 370 дней — 8,6%.

Максимальная эффективная ставка составит 9,08% при размещении от 1 000 000,01 и выше на 190 дней.

«В случае досрочного изъятия полной суммы вклада в течение основного или пролонгированного срока вклада доход за неполный срок исчисляется исходя из процентной ставки 4% годовых. По ранее начисленным процентам банк производит перерасчет и удерживает излишне выплаченные проценты из суммы вклада», — предупредили в банке.

Кроме того, изменились ставки по вкладу «Новый стандарт» (процентная ставка составляет от 6,55% до 8,8% годовых) и по вкладу «Новый стандарт Онлайн» (ставка на 0,1 процентного пункта выше, чем по вкладу «Новый стандарт»; составляет от 6,65% до 8,9% годовых). Ставка зависит от срока и суммы размещения.

По вкладам «Сберегательный стандарт» и «Сберегательный стандарт Онлайн» доходность увеличилась и составляет от 6,45% до 8,8% годовых и от 6,55% до 8,9% годовых соответственно, также зависит от срока и суммы размещения. По вкладам предусмотрена ежемесячная выплата процентов на текущий счет.

Вклад «Пенсионный стандарт» можно открыть на сумму от 10 тыс. рублей с ежемесячной выплатой процентов на текущий счет, с процентными ставками от 6,8% до 8,8% годовых в зависимости от срока размещения.

Вклад «Платиновый стандарт» открывается (с ежемесячной капитализацией процентов) с процентными ставками от 7,35% до 7,65%. Доходность зависит от срока и суммы неснижаемого остатка.

По вкладам «Универсальный стандарт» и «Универсальный стандарт Онлайн» доходность увеличилась и составляет от 6,05% до 6,9% годовых и от 6,15% до 7% годовых соответственно, также зависит от срока и суммы неснижаемого остатка. По вкладам предусмотрена ежемесячная капитализация процентов.

Доходность по вкладу «Здоровый стандарт Онлайн» (открывается на срок 370 дней от 15 тыс. рублей) с ежемесячным начислением процентов и капитализацией составила 8,20% годовых, а по вкладу «Здоровый стандарт» (открывается на срок 550 дней от 15 тыс. рублей) доходность сохранилась и составляет 7,75% годовых.

Вклады Сбережения Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит #} #}#}

Возможность внесения дополнительных взносов предусмотрена для всех депозитов, предлагаемых банком, кроме вкладов «Здоровый стандарт» и «Здоровый стандарт Онлайн», «Новый стандарт Онлайн» и «Новый стандарт». По вкладам с условиями пополнения имеется ограничение на внесение денежных средств — прием дополнительных взносов прекращается за 30 календарных дней до окончания срока вклада.

По вкладам «Универсальный стандарт», «Универсальный стандарт Онлайн» и «Платиновый стандарт» возможны расходные операции при условии сохранения неснижаемого остатка.

При досрочном изъятии вкладов доход за неполный срок исчисляется исходя из процентной ставки 0,01% годовых по всем договорам вкладов, кроме вклада «Платиновый стандарт», по которому предусмотрена специальная ставка расторжения (при расторжении в течение основного или пролонгированного срока вклада доход за неполный срок исчисляется при условии нахождения денежных средств во вкладе сроком: до 90 дней — исходя из процентной ставки 0,01% годовых; от 91 до 189 дней — исходя из ставки 4,35% годовых; от 190 до 270 дней — исходя из ставки 4,40% годовых; от 271 до 369 дней — исходя из ставки 4,50% годовых). По ранее начисленным процентам банк производит перерасчет и удерживает излишне выплаченные проценты из суммы вклада.

В случае невостребования вкладчиком суммы вклада в день возврата вклада договор пролонгируется на срок, указанный в договоре. Пролонгация производится на условиях, действующих в банке по данному виду вклада на момент пролонгации. Пролонгация договора прекращается после принятия банком решения о прекращении привлечения денежных средств физических лиц во вклады данного вида.

В банке назвали дополнительные условия: вклады «Зимний стандарт Онлайн», «Здоровый стандарт Онлайн», «Универсальный стандарт Онлайн», «Сберегательный стандарт Онлайн» и «Новый стандарт Онлайн» предусматривают заключение, расторжение договора вклада и проведение операций по вкладу исключительно с использованием системы дистанционного банковского обслуживания физических лиц «интернет-банк», подключение услуги «интернет-банк» возможно при наличии действующего счета. Вклад «Пенсионный стандарт» открывается при предъявлении пенсионного удостоверения (справки).



Условия действительны с 24 декабря 2021 года по 12 января 2022-го включительно.

