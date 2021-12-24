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В США запустился фонд на «греховные» акции

24.12.2021 21:45
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Источник
Banki.ru

В США появился фонд на «греховные» акции, который вкладывает деньги в сектор алкогольной промышленности и каннабиса, игорный бизнес и фармацевтику. Об этом сообщает The Street.

Фонд отслеживает индекс EQM BAD, который нацелен на компании, получающие большую часть своих доходов от одной из трех категорий, перечисленных выше. После выполнения требований к минимальной ликвидности и рыночной капитализации квалификационные компоненты распределяются по отраслям. Во время разбалансировки фонд будет приводиться к эталонной структуре, которая подразумевает вес каждой из трех категорий в 33% от всех активов фонда. При этом на компании, занимающиеся каннабисом, будет приходиться не более 10%.

В то время как Уолл-стрит ищет способы исключить производителей алкоголя, оружия, а также нефтяные компании из своих портфелей, некоторые предпочитают другой путь. Так, уже четыре года существует активно управляемый фонд AdvisorShares Vice ETF, ориентированный на акции алкогольных, игровых и табачных компаний. Однако за все время существования он добился скромных успехов, собрав всего лишь 12 млн долларов под управлением.

Аналитики отмечают, что, несмотря на общий негатив, производители алкоголя, сигарет и другие «порочные» компании, как правило, высокомаржинальны, имеют хорошие мультипликаторы и платят высокие дивиденды. В то же время по надежности они схожи с компаниями потребительского сектора, так как спрос на их продукцию стабилен в любой экономический цикл.

Так, например, Vice стабильно опережал S&P 500 в течение целого года после «медвежьего» рынка, вызванного коронавирусом. Новый фонд BAD продал акции на сумму почти 7 млн долларов в свой первый торговый день в среду, что свидетельствует о некотором интересе к этому типу инвестиций. Однако в последующие дни эти цифры имеют тенденцию быстро и резко падать.

Сергей МОЗГОЛОВ для Banki.ru

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