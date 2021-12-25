​Райффайзенбанк предлагает ипотеку по ставке 2,99%​ на квартиры в проектах MR Group

Райффайзенбанк предлагает сниженные ставки по ипотеке на приобретение квартир в жилом комплексе бизнес-класса City Bay и проекте премиум-класса Symphony 34 от девелопера MR Group: 2,99% на первые два года или 6,5% на весь срок кредитования. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.



Необходимый первоначальный взнос должен составлять не менее 20% от общей стоимости приобретаемой квартиры. Максимальный срок займа для ипотеки со ставкой 2,99% на первые два года — 30 лет, для ипотеки под 6,5% годовых на весь срок — 25 лет. Максимальная сумма кредита — 26 млн рублей. Предложение распространяется на Москву и несовместимо с другими льготными ипотечными программами.



Жилой комплекс City Bay возводится на берегу Спасского затона Москвы-реки и занимает территорию 11 гектаров. Минимальная сумма сделки составит 8,5 млн рублей с учетом новогодней скидки. ЖК Symphony находится в Савеловском районе. Стоимость квартир стартует от 11,7 млн рублей.

Уточняется, что оставить заявку можно на сайте банка, предварительное решение будет принято в течение нескольких минут, актуальным оно будет еще три месяца.