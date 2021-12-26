​Банк «Открытие» предоставит ГК «ПСК» 24 млрд рублей на строительство ЖК в Петербурге

Банк «Открытие» предоставит ГК «ПСК» кредитные средства на строительство жилого комплекса в Санкт-Петербурге. Общая сумма инвестиций в проект составит 24 млрд рублей, сообщила пресс-служба кредитной организации.



Согласно планам, реализация проекта займет около трех лет и будет предваряться разработкой проекта и получением разрешения на строительство в 2022 году. ГК «ПСК» планирует приступить к строительным работам в IV квартале 2022-го.



«Параметры участка позволяют построить на нем около 125 тыс. кв. м жилой недвижимости. Высота жилых зданий — до 13 этажей. Проект предусматривает паркинг, а на прилегающих земельных участках будут возведены детский сад и школа», — говорится в релизе.

Как уточняется, для ГК «ПСК» этот проект стал вторым в 2021 году с привлечением финансирования от банка «Открытие». В феврале компания приобрела участок на набережной реки Карповки, на котором строится премиальный жилой комплекс «Северная корона».