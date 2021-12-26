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​Банк «Открытие» предоставит ГК «ПСК» 24 млрд рублей на строительство ЖК в Петербурге

26.12.2021 16:10
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Банк Открытие

Банк «Открытие» предоставит ГК «ПСК» кредитные средства на строительство жилого комплекса в Санкт-Петербурге. Общая сумма инвестиций в проект составит 24 млрд рублей, сообщила пресс-служба кредитной организации.

Согласно планам, реализация проекта займет около трех лет и будет предваряться разработкой проекта и получением разрешения на строительство в 2022 году. ГК «ПСК» планирует приступить к строительным работам в IV квартале 2022-го.

«Параметры участка позволяют построить на нем около 125 тыс. кв. м жилой недвижимости. Высота жилых зданий — до 13 этажей. Проект предусматривает паркинг, а на прилегающих земельных участках будут возведены детский сад и школа», — говорится в релизе.

Как уточняется, для ГК «ПСК» этот проект стал вторым в 2021 году с привлечением финансирования от банка «Открытие». В феврале компания приобрела участок на набережной реки Карповки, на котором строится премиальный жилой комплекс «Северная корона».

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старший вице-президент, руководитель блока клиентского серви...
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