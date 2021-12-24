Людмила Урбанович войдет в правление ЮниКредит Банка

Людмила Урбанович назначена на должность члена правления ЮниКредит Банка после согласования ее кандидатуры Центральным банком РФ. Об этом сообщили в кредитной организации, уточнив, что назначение вступает в силу 10 января 2022 года.

В статусе члена правления Урбанович будет курировать розничный бизнес банка.

Людмила Урбанович обладает более чем 20-летним опытом работы в сфере маркетинга, клиентского бизнеса, продуктов и услуг в области розничного банковского бизнеса, указано в справке «ЮниКредита». До прихода в банковскую сферу она в течение пяти лет работала в крупнейших международных рекламных агентствах Leo Burnett и DDB. С 2005 по 2019 год занимала руководящие позиции в банках международной корпорации Citi, придя туда на позицию менеджера по маркетингу розничных продуктов. В 2007 году Урбанович была назначена руководителем отдела маркетинга розничного бизнеса, в 2010-м стала руководителем департамента маркетинга в России, а в 2015-м заняла пост руководителя дирекции клиентского обслуживания и маркетинга. В феврале 2021 года Урбанович была назначена на должность директора дирекции маркетинга и розничных продуктов ЮниКредит Банка.



Урбанович окончила Московский государственный педагогический университет по специальности «история», а также получила степень магистра в Московском государственном институте международных отношений.