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Людмила Урбанович войдет в правление ЮниКредит Банка

24.12.2021 21:44
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
ЮниКредит Банк

Людмила Урбанович назначена на должность члена правления ЮниКредит Банка после согласования ее кандидатуры Центральным банком РФ. Об этом сообщили в кредитной организации, уточнив, что назначение вступает в силу 10 января 2022 года.

В статусе члена правления Урбанович будет курировать розничный бизнес банка.

Людмила Урбанович обладает более чем 20-летним опытом работы в сфере маркетинга, клиентского бизнеса, продуктов и услуг в области розничного банковского бизнеса, указано в справке «ЮниКредита». До прихода в банковскую сферу она в течение пяти лет работала в крупнейших международных рекламных агентствах Leo Burnett и DDB. С 2005 по 2019 год занимала руководящие позиции в банках международной корпорации Citi, придя туда на позицию менеджера по маркетингу розничных продуктов. В 2007 году Урбанович была назначена руководителем отдела маркетинга розничного бизнеса, в 2010-м стала руководителем департамента маркетинга в России, а в 2015-м заняла пост руководителя дирекции клиентского обслуживания и маркетинга. В феврале 2021 года Урбанович была назначена на должность директора дирекции маркетинга и розничных продуктов ЮниКредит Банка.

Урбанович окончила Московский государственный педагогический университет по специальности «история», а также получила степень магистра в Московском государственном институте международных отношений.

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