Fitch назвало системные банки РФ с небольшим запасом прочности по капиталу на конец III квартала

Средние показатели достаточности капитала в банковском секторе РФ сохраняли стабильность в октябре, при этом на конец III квартала текущего года три системно значимых банка имели небольшой запас по некоторым из показателей достаточности капитала на консолидированной основе. Такие данные приводятся в обзоре российских банков за десять месяцев 2021 года от Fitch Ratings. Рейтинговое агентство анализирует ключевые банки в государственной, частной и иностранной собственности, а также крупнейшие розничные банки.

Как следует из обзора, средние показатели капитализации в секторе (без учета банка «плохих» долгов — «Траста», основной капитал которого был отрицательным на уровне 1,5 трлн рублей на конец десяти месяцев 2021 года) в октябре оставались на неизменном уровне, поскольку рост кредитования компенсировался за счет генерирования прибыли. Средний показатель базового капитала по сектору находился на уровне 10,3%, основного капитала — 11,3%, общего капитала — 13,9%.

Fitch напоминает, что российским банковским группам необходимо обеспечивать соблюдение нормативов по капиталу с учетом надбавок на консолидированной основе на конец каждого квартала, и сообщает в этой связи, что на конец III квартала 2021 года 12 системно значимых банков соблюдали минимальные требования с учетом надбавок (эти требования составляли 8% для базового капитала, 9,5% для основного капитала и 11,5% для общего капитала), в то время как Промсвязьбанк не раскрывал свои показатели. Уточним, что системных банков в России стало 13 в октябре этого года, когда в этот список был включен Тинькофф Банк.

«Три системно значимых банка имели небольшой запас по некоторым из показателей достаточности капитала на консолидированной основе. ВТБ имел невысокий запас по всем трем показателям на консолидированной основе при показателе общего капитала 12,2%, основного капитала 10,3% и базового капитала 8,6%. Россельхозбанк имел низкий запас по показателям базового и основного капитала (8,9% и 10,4% соответственно). Газпромбанк имел небольшой запас прочности по показателю базового капитала в 8,9%», — пишут аналитики.



Напомним, что по итогам II квартала агентство сообщало о невысоком запасе капитала на консолидированной основе у ВТБ, Россельхозбанка и Совкомбанка, при этом у ВТБ три вышеперечисленных показателя составляли 12,4%, 10,2% и 8,5% соответственно, а у РСХБ два вышеуказанных — 8,4% и 9,9%.