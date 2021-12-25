Fitch повысило рейтинг банка «Интеза» до «BBB-»

Рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило российскому банку «Интеза» долгосрочный рейтинг дефолта эмитента до «BBB-» с «BB+», прогноз по рейтингу — «стабильный». Как следует из сообщения Fitch, повышение рейтингов банка «Интеза» и еще одной, венгерской, «дочки» итальянского Intesa Sanpaolo SpA последовало за улучшением долгосрочного РДЭ материнского банка до «BBB» со «стабильным» прогнозом, которое, в свою очередь, было обусловлено повышением суверенного рейтинга Италии в начале декабря.

Fitch отозвало у дочерних банков рейтинги поддержки, но, в соответствии с обновленной методологией, присвоило рейтинги акционерной поддержки: в частности, банку «Интеза» — на уровне «bbb-».



Оценка агентством готовности Intesa Sanpaolo поддерживать российскую «дочку» учитывает стратегическую значимость российского рынка для итальянской группы, высокий уровень интеграции дочернего банка с материнским и репутационные риски для Intesa Sanpaolo в случае дефолта российской структуры. При этом любой объем поддержки, который может понадобиться российской и венгерской «дочкам» группы Intesa Sanpaolo, будет несущественным с точки зрения ее возможностей.