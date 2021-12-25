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Fitch повысило рейтинг банка «Интеза» до «BBB-»

25.12.2021 12:45
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Банк Интеза

Рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило российскому банку «Интеза» долгосрочный рейтинг дефолта эмитента до «BBB-» с «BB+», прогноз по рейтингу — «стабильный». Как следует из сообщения Fitch, повышение рейтингов банка «Интеза» и еще одной, венгерской, «дочки» итальянского Intesa Sanpaolo SpA последовало за улучшением долгосрочного РДЭ материнского банка до «BBB» со «стабильным» прогнозом, которое, в свою очередь, было обусловлено повышением суверенного рейтинга Италии в начале декабря.

Fitch отозвало у дочерних банков рейтинги поддержки, но, в соответствии с обновленной методологией, присвоило рейтинги акционерной поддержки: в частности, банку «Интеза» — на уровне «bbb-».

Оценка агентством готовности Intesa Sanpaolo поддерживать российскую «дочку» учитывает стратегическую значимость российского рынка для итальянской группы, высокий уровень интеграции дочернего банка с материнским и репутационные риски для Intesa Sanpaolo в случае дефолта российской структуры. При этом любой объем поддержки, который может понадобиться российской и венгерской «дочкам» группы Intesa Sanpaolo, будет несущественным с точки зрения ее возможностей.

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