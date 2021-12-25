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Создатель Ethereum вошел в список самых заметных новых миллиардеров Forbes

25.12.2021 17:18
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РИА Новости

Создатель блокчейн-платформы Ethereum и второй крупнейшей по капитализации одноименной криптовалюты Виталик Бутерин попал в список самых заметных новых миллиардеров по версии Forbes.

По расчетам Forbes, состояние Бутерина насчитывает примерно 1,3 млрд долларов. Издание также отмечает, что он то выпадал, то снова входил в список миллиардеров, такие скачки связываются с колебаниями стоимости криптовалюты.

Капитализация Etherеum на данный момент, согласно данным Coinmarketcap, составляет чуть меньше 490 млрд долларов, а ее курс растет за последние сутки на 3,4% до 4,093 тыс. долларов.

Наибольшее количество новых миллиардеров, то есть тех, кто попал в этот список только в уходящем году, это граждане Китая, их число составило 160 человек. Выходцами из США стали 100 новых миллиардеров, из Германии и Индии — по 20 человек. Всего в список вошло 400 человек, их общее состояние превысило 1 трлн долларов.

Как отмечает издание, самым богатым человеком из списка новых миллиардеров стала Мириам Адельсон, вдова основателя сети казино и курортов Las Vegas Sands. Унаследованная ею доля в компании составляет большую часть ее состояния в 27,1 млрд долларов.

При этом в список именно самых заметных богатеев Forbes попадают известные широкому кругу личности, и не только за это. Так, в нем фигурирует певица и создатель бренда Fenty Beauty Рианна. Благодаря доли в 50% в созданной ею компании состояние Рианны достигло 1,7 млрд долларов. Она стала и первым миллиардером родом с Барбадоса. Forbes также внес в этот список Мелиссу Гейтс, бывшую жену основателя Microsoft, с состоянием в 1,6 млрд долларов.

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