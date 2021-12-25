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Изменения по ипотеке за неделю

25.12.2021 14:00
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Изменения по ипотеке за неделю
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru

Некоторые банки на текущей неделе запустили новые ипотечные продукты и скорректировали условия по действующим. Разберемся в нововведениях.

Банк «Зенит» снизил ставки по программам ипотеки с господдержкой «Ипотека с господдержкой для семей с детьми» и «Ипотека с господдержкой — 2020». Ставки по программам составят 4,89% и 5,99% годовых соответственно. Специальное предложение по программе «Ипотека с господдержкой для семей с детьми» действует при оформлении кредита на сумму от 12 млн рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и от 6 млн рублей — в других регионах РФ. Можно приобрести квартиру или таунхаус у юридического лица на первичном рынке жилья. Условия программы также распространяются на рефинансирование ранее оформленных кредитов. Льготами могут воспользоваться семьи, в которых с 1 января 2018 года родился ребенок. «Ипотека с господдержкой — 2020» сроком от трех до 25 лет предоставляется на покупку квартиры или таунхауса у юридического лица на первичном рынке жилья. Максимальная сумма кредита составит 3 млн рублей, первоначальный взнос — от 15%. Подать заявку можно на официальном сайте банка или в мобильном приложении «ЗЕНИТ Онлайн».

Банк ДОМ.РФ снизил ставки по «Семейной ипотеке». Изменение составило 0,1 процентного пункта: оформить кредит на покупку квартиры можно по ставке от 3,9%, а на строительство загородного дома — от 4,4%. В рамках «Семейной ипотеки» можно оформить кредит, а также рефинансировать ранее взятую в другом банке ипотеку на сумму до 12 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и до 6 млн рублей для других субъектов РФ. Льготная ставка фиксируется на весь срок кредитования — до 30 лет. Минимальный первоначальный взнос — 15% от стоимости объекта недвижимости. Кроме того, банк распространил условия программы снижения ставок на ипотечные кредиты с господдержкой при внесении единовременного платежа в размере от 1,1% суммы ипотеки. Теперь зафиксировать ставку на 12 месяцев, пять лет и весь срок кредита можно в рамках «Семейной», «Льготной» «Дальневосточной» и «Сельской» ипотеки. Размер единовременного платежа рассчитывается от суммы кредита или от стоимости приобретаемой недвижимости. Скидка к ставке варьируется от 0,5 до 6 п. п.

СберБанк запустил новую программу рефинансирования ипотеки для семей с детьми. Она позволяет рефинансировать кредит, выданный другим банком под залог недвижимости, на условиях ипотеки с господдержкой для семей с детьми. Рефинансировать ипотечный кредит, выданный на приобретение готового или строящегося жилья от застройщика или инвестора, можно по ставке от 4,7% (при страховании жизни и здоровья). Программа доступна гражданам РФ, у которых родился или родится ребенок (в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022-го) либо есть ребенок с инвалидностью. Максимальная сумма кредита составляет 12 млн рублей (при рефинансировании жилья, приобретенного в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области) либо 6 млн рублей (в других регионах). Остаток ссудной задолженности не должен превышать 85% от стоимости объекта недвижимости. Срок кредита — до 30 лет. Кредитуемые объекты недвижимости: квартира, жилой дом, таунхаус, жилое помещение с земельным участком.

Кроме того, банк снизил размер первоначального взноса при оформлении ипотеки: по двум документам на покупку готового и строящегося жилья, а также по ряду государственных программ. Теперь минимальный первоначальный взнос при оформлении ипотеки без подтверждения дохода составляет 10%. Снижение первоначального взноса до 10% по двум документам распространяется на ипотечные программы «Приобретение готового жилья» и «Приобретение строящегося жилья». Размер первоначального взноса при оформлении ипотеки по двум документам снижен до 15% по государственным программам «Господдержка-2020», «Ипотека для семей с детьми» и «Дальневосточная ипотека» при приобретении готового жилья или в новостройке. Для подачи заявки на ипотеку через сервис «ДомКлик» понадобится паспорт и любой документ из списка: СНИЛС, водительское удостоверение, загранпаспорт, военный билет, удостоверение личности военнослужащего, удостоверение личности сотрудника федеральных органов власти.

Банк «Санкт-Петербург» снизил ставки по «Семейной ипотеке» до 4,65% годовых, а также добавил возможность кредитования по данной программе переуступок от физических лиц. Другие условия ипотечной программы остались неизменными: «Семейную ипотеку» можно оформить на срок кредитования до 30 лет семьям с детьми. Теперь льготной ипотекой могут воспользоваться семьи, в которых есть как минимум один ребенок, рожденный с 1 января 2018 года. Первоначальный взнос составляет 15% от стоимости приобретаемого жилья и выше. В эту сумму может быть включен материнский капитал или субсидия. Кредит можно оформить по одному документу — паспорту, если первоначальный взнос составляет 30% и выше, предоставление документов о трудоустройстве и доходах не требуется. Сумма кредита в рамках программы может составлять от 500 тыс. до 12 млн рублей в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Москве и Московской области или до 6 млн рублей в других регионах, например в Новосибирске и Калининграде. Кредит можно взять на покупку строящегося или готового жилья от застройщика или по переуступке от физического лица, а также на рефинансирование такого ипотечного кредита, взятого в другом банке.

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Ставка: от 5.5%
Платеж: 9 059 ₽
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ВТБ предложил клиентам возможность рефинансировать ипотечный кредит без визита в банк. На данный момент услуга доступна во Владивостоке, Волгограде, Воронеже, Красноярске и Нижнем Новгороде. В I квартале 2022 года проект будет масштабирован на всю страну. Заемщикам, которые хотят перевести свою ипотеку в ВТБ, достаточно оформить заявку на новый кредит на сайте банка. После одобрения заявки к клиенту приедет курьер и оформит документы на выпуск усиленной квалифицированной электронной подписи. Подписание кредитной документации будет происходить в специальном мобильном приложении. Затем сотрудник банка по защищенному каналу направит документы для регистрации залога в Росреестр. Таким образом, вся процедура проходит без посещения офиса банка.

Севергазбанк улучшил условия по программам с государственной поддержкой на приобретение квартир в строящихся домах, что делает покупку жилья более доступной. Так, процентная ставка по программе «Семейная ипотека» снижена до 4,7% годовых. Программа распространяется не только на приобретение квартиры в новостройках, но и для целей рефинансирования кредитов сторонних банков, выданных на приобретение строящегося жилья. «Семейная ипотека» реализуется с целью поддержки семей, в которых родился ребенок после 1 января 2018 года, или семей, где есть ребенок категории «инвалид». Клиенты, которым в настоящий момент недоступна «Семейная ипотека», могут получить кредит на аналогичные цели по программе «Льготная ипотека». Процентная ставка при первоначальном взносе от 20% стоимости предмета ипотеки теперь составит 5,8% годовых. При меньшем взносе в размере от 15% до 20% ставка остается на прежнем уровне и составляет 6,25% годовых.

МКБ и группа компаний «Гранель» запустили субсидированную программу семейной ипотеки со ставкой 1% годовых. Такие условия распространяются на весь срок действия кредитного договора. Максимальная сумма займа — 12 млн рублей на срок до 30 лет. Первоначальный взнос составляет от 20% стоимости жилья. Среди дополнительных условий — оформление полиса комплексного страхования. Клиентам МКБ доступна к приобретению жилая недвижимость в комплексах ГК «Гранель», расположенных на территории Московского региона: «Тринити-2», «Живописный», «Бригантина», «Государев дом», «Императорские Мытищи», «Инновация», «Новая Рига», «Пехра» и «Реут». Семейная ипотека доступна российским семьям, где с 1 января 2018-го по 31 декабря 2023 года родился первенец или последующие дети, а также ей могут воспользоваться семьи, которые воспитывают ребенка с инвалидностью.

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