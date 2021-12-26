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На фоне рекордного интереса инвесторов подорожало премиальное шампанское

26.12.2021 14:18
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РБК

Онлайн-платформы для инвестиций и продажи марочных вин, шампанского и крепкого алкоголя зарегистрировали рекордную активность пользователей, сообщает Reuters.

По данным платформы LiveTrade, которая составляет «Индекс Бордо» (Bordeaux Index), в этом году на ней было продано 220 тыс. бутылок алкоголя премиум-класса, их средняя цена составила 230 фунтов стерлингов (308,5 доллара). В 10% случаев цена за год выросла более чем на 30%.

Сильнее всего на платформе подорожало шампанское. Например, цена на Salon le Mesnil 2002 года подскочила на 80%. Примерно настолько же она выросла и на другой винной бирже London International Vintners Exchange (Liv-ex). Сейчас бутылка этого напитка стоит примерно 11,7 тыс. фунтов стерлингов (15,7 тыс. долларов). Как отмечает Reuters, это превышает 75-процентный рост биткоинов. Также это почти в пять раз больше, чем 18-процентный рост индекса NYSE FANG+TM (учитывает акции Tesla, Microsoft, Facebook, Amazon, Netflix и Google).

Винтажные вина от Krug 2002 и 1996 годов и Comtes de Champagne от Taittinger выросли в цене более чем на 70%. Cristal Rosе 2008 года подорожало более чем на 50%.

Financial Times со ссылкой на данные Liv-ex сообщает, что рост цен на Dom Pérignon P2 и Krug 2000 в этом году обошел некоторые фондовые индексы. За 11 месяцев шампанское подорожало на 33,7%. Для сравнения: фондовый индекс FTSE All World, который отслеживает акции компаний в развитых и развивающихся странах, вырос на 15%. Больше половины роста индекса шампанского пришлось на октябрь — ноябрь.

Рост спроса и ограниченное предложение привели к подорожанию шампанского. По словам Джастина Нока, директора по направлению виноделия в инвестиционной компании Oeno Group, спрос поднялся благодаря росту активности традиционных инвесторов и любителей вина, которому способствовало появление на рынке напитков от производителей, владеющих виноградниками.

Согласно отчету платформы для инвестиций и продажи марочных вин Vindome, самым популярным вином для инвестиций у россиян стал французский Petrus стоимостью от 3 тыс. евро за бутылку. Второе место занял Château Cheval Blanc (от 550 евро), третье — Château Pavie (от 350 евро).

По данным рейтинга инвестиций в предметы роскоши The Luxury Investment Index от Knight Frank, с 2010 по 2020 год индекс привлекательности коллекционных вин вырос более чем на 120%.

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