​В Ассоциации финграмотности прогнозируют рост числа «черных кредиторов» в России

Поправки в законодательство о микрозаймах могут вызвать серьезный рост числа нелегальных кредиторов, считает председатель совета СРО «Микрофинансирование и Развитие» и президент СРО «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств», эксперт Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ) Эльман Мехтиев.



«По поводу «черных кредиторов» — однозначно их число вырастет, так как спрос на займы никуда не денется. Произойти это может после 1 июля 2022 года, даты, «в которой» сходятся сразу несколько регуляторных изменений: очередное повышение минимального обязательного размера капитала МКК до 3 миллионов рублей и новые снижения дневной процентной ставки и предельного размера переплаты по микрозайму», — сообщил он.

Мехтиев также отметил, что на фоне изменений в законодательство спрос на быстрые займы не сократится, при этом основную его часть будут покрывать крупные игроки.

«Что касается того, смогут ли оставшиеся игроки удовлетворить все потребности всех заемщиков, то в краткосрочном периоде — нет, в среднесрочном — возможно, в долгосрочном — клиенты или перестанут просить денег, или станут «лучше» качеством. А если серьезно, то в прошлом году, когда было сокращение выдач, микрофинансовые организации в целом не потеряли прибыльности, разве что мелкие игроки, крупные же смогли заработать больше», — пояснил он.

Законопроект об ужесточении выдач микрозаймов был внесен в Госдуму 22 ноября. Согласно документу, максимально возможная ставка по займам должна быть снижена с текущего 1% до 0,8% в день, или до 292% годовых с нынешних 365%, а размер переплаты — с 1,5-кратного до 1,3-кратного размера основного долга.