Новикомбанк повысил ставку, начисляемую на остаток по дебетовым картам

Новикомбанк повысил до 7% cтавку, начисляемую на остаток по дебетовым картам «Всегда в плюсе». Как сообщили в пресс-службе кредитной организации, обновленные условия распространяются как на открываемые, так и на уже действующие карты.

Как уточнили в банке, карта «Всегда в плюсе» позволяет клиентам зарабатывать на покупках и получать высокий доход от остатка средств на карте.

«С 20 декабря банк повысил ставку с 4% до 6% годовых на остаток суммы на текущем счете до 1,4 млн рублей. При сумме остатка выше 1,4 млн рублей процентная ставка увеличена с 4,5% до 6,5%. Дополнительно при покупках по карте на общую сумму от 50 тыс. рублей в месяц начисляется надбавка в размере 0,5%. Таким образом, клиенты банка могут получить до 7% на остаток средств», — говорится в релизе.

В финучреждении добавили, что по программе «Кэшбэк» клиентам возвращается до 5% от суммы покупок. Программа «Бонусы» предполагает вознаграждение в размере до 20% от потраченной суммы. Накопленные бонусы можно обменять на товары и услуги, представленные на сайте бонусной программы банка: подарочные сертификаты магазинов-партнеров, авиа- и железнодорожные билеты, оплату проживания в отелях и др.



Для получения карты «Всегда в плюсе» можно оставить заявку на сайте или в мобильном приложении Новикомбанка, воспользоваться услугами персонального менеджера или обратиться в ближайший офис банка.