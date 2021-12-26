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Новикомбанк повысил ставку, начисляемую на остаток по дебетовым картам

26.12.2021 19:32
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1 Время прочтения: 2 минуты
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Новикомбанк

Новикомбанк повысил до 7% cтавку, начисляемую на остаток по дебетовым картам «Всегда в плюсе». Как сообщили в пресс-службе кредитной организации, обновленные условия распространяются как на открываемые, так и на уже действующие карты.

Как уточнили в банке, карта «Всегда в плюсе» позволяет клиентам зарабатывать на покупках и получать высокий доход от остатка средств на карте.

«С 20 декабря банк повысил ставку с 4% до 6% годовых на остаток суммы на текущем счете до 1,4 млн рублей. При сумме остатка выше 1,4 млн рублей процентная ставка увеличена с 4,5% до 6,5%. Дополнительно при покупках по карте на общую сумму от 50 тыс. рублей в месяц начисляется надбавка в размере 0,5%. Таким образом, клиенты банка могут получить до 7% на остаток средств», — говорится в релизе.

В финучреждении добавили, что по программе «Кэшбэк» клиентам возвращается до 5% от суммы покупок. Программа «Бонусы» предполагает вознаграждение в размере до 20% от потраченной суммы. Накопленные бонусы можно обменять на товары и услуги, представленные на сайте бонусной программы банка: подарочные сертификаты магазинов-партнеров, авиа- и железнодорожные билеты, оплату проживания в отелях и др.

Для получения карты «Всегда в плюсе» можно оставить заявку на сайте или в мобильном приложении Новикомбанка, воспользоваться услугами персонального менеджера или обратиться в ближайший офис банка.

Самые популярные дебетовые карты с процентом на остаток

Выбор пользователей Банки.ру
Название Проценты на остаток, % Стоимость обслуживания, ₽ Cashback
до 5% 0 до 30%
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Лиц.№ 316
до 8% 0 до 2%
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Лиц.№ 1326
до 10% 0 до 10%
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Лиц.№ 2766
до 7% 0 - 1 188 до 15%
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Лиц.№ 2673
до 5% 0 - 790 нет
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Лиц.№ 2590

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