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Хуснуллин: новая программа расселения аварийного жилья обойдется в 600—700 млрд рублей

26.12.2021 11:05
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ТАСС

Новая программа расселения аварийного жилья, признанного таковым с 2017 года, потребует 600—700 млрд рублей, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«[Президент России] Владимир Путин принял серьезное, непростое решение, которое, кажется, не все до конца поняли. У нас аварийным считается жилье, признанное таковым до 1 января 2017 года. Но за этот период, почти за пять лет, еще большой объем скопился. С ним тоже надо что-то делать. Президент распорядился и эту «аварийку» ликвидировать. Решение капиталоемкое, оно будет стоить 600—700 миллиардов рублей», — сказал Хуснуллин.

Он добавил, что пока выделено 45 млрд рублей для регионов, которые уже закончили действующую программу. В прошлом году таких регионов было четыре — Санкт-Петербург, Севастополь, Сахалин и Карачаево-Черкесия, в 2021 году добавились Саратов, Чечня, Кабардино-Балкария, Адыгея и Магадан.

Как сообщил ранее глава государства, новая программа, по которой будет расселено жилье, признанное аварийным на 1 января 2021 года, затронет более 11 млн кв. м. Хуснуллин отмечал, что новую программу расселения аварийного жилья планируется принять до конца 2021 года, она коснется около 1 млн россиян.

Сегодня в России по национальному проекту «Жилье и городская среда» действует программа расселения аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. В ее рамках более 530 тыс. человек должны быть переселены из 9,54 млн кв. м непригодного для проживания жилого фонда.

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