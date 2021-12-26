​ПСБ увеличит максимальную сумму кредита по программам военной ипотеки

Промсвязьбанк с 1 января 2022 года увеличивает максимальную сумму кредита по программам военной ипотеки на первичном и вторичном рынке, а также по программе рефинансирования. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.



«По новым условиям максимальная сумма кредита по программам «Новостройка. Военная ипотека», «Вторичный рынок. Военная ипотека» увеличена до 3 810 000 рублей, по программе «Рефинансирование. Военная ипотека» — до 3 795 000 рублей, но не более остатка задолженности по рефинансируемому кредиту», — говорится в релизе.

По этим программам для военнослужащих действуют специальные ставки: 6,6% — для зарплатных клиентов ПСБ, 6,75% — для других категорий клиентов. Первоначальный взнос составляет от 20%. При этом максимальная сумма кредита не должна превышать 80% от стоимости приобретаемой или передаваемой в залог недвижимости. Кредит предоставляется на срок от одного года до 25 лет, но не позднее достижения заемщиком возраста 50 лет.