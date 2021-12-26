​Банк «Зенит»​ запустил накопительный счет для клиентов Private Banking

Банк «Зенит» запустил новый премиальный накопительный счет «Z-счет» со ставкой до 8,8% годовых. Лимиты по сумме и срокам действия не ограничены, сообщили в пресс-службе кредитной организации.



Максимальная процентная ставка — 8,8% годовых — действует в течение первых двух месяцев с даты открытия счета. Начиная с третьего месяца она составит 5,5% годовых. Проценты начисляются ежемесячно, исходя из суммы минимального остатка денежных средств.

Продукт доступен для держателей пакета «Зенит Private Banking», которые последние 180 дней не имели действующих договоров накопительных счетов в банке «Зенит».

«Банк «Зенит» разработал гибкий инструмент инвестирования для клиентов Private Banking. Новый финансовый продукт позволяет совершать приходные и расходные операции и при этом накапливать средства. В будущем мы продолжим совершенствовать качество сервиса и разрабатывать специальные предложения для наших клиентов», — отметил руководитель «Зенит Private Banking» Александр Хенкин.