ИП с инвалидностью получат статус социального предприятия

Индивидуальные предприниматели с инвалидностью и без наемных работников получат статус социального предприятия, это значит, что они смогут претендовать на специальные меры поддержки, причем как на нематериальные, так и на финансовые, пишут «Известия», ссылаясь на Минэкономразвития. Ведомство разработало соответствующий законопроект. Меры поддержки социального бизнеса реализуются по нацпроекту МСП. В частности, у него есть возможность получить микрозаймы по льготной ставке (не более 1/2 ключевой), а также гранты на начало и развитие своего дела в размере до 500 тыс. рублей. Обязательными условиями для получения последних выступают аналогичный размер софинансирования со стороны самого предприятия, а также прохождение обучения в центре «Мой бизнес» в случае, если субъект МСП был впервые признан социальным.

Нововведение устраняет несправедливость, однако особых привилегий не дает, отметил глава «Опоры России» Александр Калинин. По его словам, пока власти создают некий правовой механизм социального предпринимательства, который в дальнейшем предстоит наполнить льготами и преференциями. В частности, для таких предприятий целесообразно предусмотреть послабления по налогам и страховым взносам, а также льготы по участию в закупках, уверен эксперт. Калинин предложил выделить для социально ориентированных компаний отдельный ОКВЭД.

Присвоение статуса социального предприятия необходимо для получения господдержки, а также для включения в специализированный региональный реестр, отметил член генерального совета «Деловой России» Алексей Мостовщиков. Исходя из количества таких предприятий и их запросов в дальнейшем будет формироваться региональная политика по их поддержке, пояснил эксперт. Чтобы ускорить развитие социального предпринимательства, надо расширять список направлений деятельности, в рамках которых предприниматели могут предлагать и реализовывать свои проекты, отметила член генерального совета «Деловой России», председатель совета директоров «ДЭМ-Инвест групп» Наталия Комарова. Также, по ее мнению, целесообразно закрепить на федеральном уровне базовые меры поддержки для таких предприятий.