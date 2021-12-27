27 декабря. О чем пишут газеты

📰 Традиционное предновогоднее подорожание такси в Москве в этом году проявилось сильнее обычного, пишет «Коммерсант». По оценкам Tinkoff Data, к 21 декабря средняя стоимость поездки относительно ноября выросла на 14%, а к прошлому декабрю — на 24%. Общественные организации говорят и о двукратном подорожании, призывая регуляторов вмешаться в ситуацию. Агрегаторы объясняют ситуацию динамическим ценообразованием и снежной зимой. А эксперты винят дорожающее топливо, нехватку машин и указывают на желание агрегаторов «поправить экономику».

📰 Пандемия коронавируса закончится, когда уровень коллективного иммунитета достигнет высоких показателей, при этом патогенная способность вируса снизится до минимума за счет мутаций, пишут «Известия». Вирусологи считают, что появление штамма «омикрон» может стать ключевым для всей истории COVID-19, если эта разновидность окажется той самой мутацией, благодаря которой эпидемия сойдет на нет. По прогнозам медиков, этот процесс может занять до года.

📰 В этом году основные проблемы в сфере строительства дорог и жилья — это стремительно дорожающие стройматериалы и высокая инфляция. Правительство вплотную занялось регулированием и контролем, распределением полномочий между регионами и федеральным центром, а также — вместе с Федеральным собранием — корректировкой законодательства, сообщил в интервью «Ведомостям» вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, стройку, особенно жилья, нельзя рассматривать отдельно от других отраслей. Сегодня со строительством связаны Градостроительный и Земельный кодексы, закон об энергетике и о воздушном пространстве с аэропортами. Кроме этого, на стройку влияет множество факторов, на которые строители сами никак не могут повлиять из-за нестыковок в законодательстве.

📰 Власти предложили производителям ПК установить российские операционные системы, пишет «Коммерсант». Минцифры ведет переговоры с HP, Acer и Lenovo о предустановке российских систем на ноутбуки и компьютеры, которые выходят в продажу без установленных ОС. Сейчас доля таких устройств в сетях ретейлеров может доходить до 24%. В 2022 году Минцифры рассчитывает обеспечить 100 тыс. установок российских ОС, а затем — до 1 млн в год. Но без законодательной обязанности производители вряд ли согласятся устанавливать российские ОС, считают эксперты, поскольку потребителей устройства на таких системах не заинтересуют: они проигрывают Windows в выборе приложений.

📰 Концерн «Россиум» получит в капитал 45 млрд рублей от своего мажоритарного акционера «МКБ Капитал» Романа Авдеева и Сергея Сударикова, пишет «Коммерсант». Таким образом, собственные средства холдинговой компании могут превысить 185 млрд рублей. Докапитализация может частично пойти на замещение долгового фондирования капитальным, полагают аналитики. Но допускают и участие «Россиума» за счет полученных средств в сделках, в том числе покупке банка «ФК Открытие».

📰 Московский Кредитный Банк в рамках сделки РЕПО стал владельцем 30 млн голосующих акций группы «Ренессанс Страхование» (или 5,4% капитала публичной компании), пишет «Коммерсант», ссылаясь на сообщение банка. Ранее «Ренессанс Страхование» провела первое публичное размещение своих акций на Московской бирже. В результате сейчас free float группы составляет 24,1%. Цена акций с момента IPO снизилась более чем на 18% до 98 рублей.

📰 Ростуризм предложил реформировать систему фингарантий, чтобы клиенты разорившихся турфирм могли получить выплату, покрывающую стоимость бюджетного тура, пишет РБК. Об этом рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова. До конца текущего года Ростуризм вынесет на общественное обсуждение законопроект, который предусматривает реформирование системы финансовых гарантий. Новая система должна обеспечить туристу в случае банкротства туроператора не только вывоз с отдыха, но и гарантированную фиксированную выплату, которая практически полностью покроет стоимость бюджетного тура, заявила глава Ростуризма. Такой механизм позволит защитить семьи с невысоким доходом.

📰 Российские банки начали предновогодний разогрев спроса на ипотеку с облегчения условий по кредитам с низким первым взносом, пишет «Коммерсант». Мотивы участников рынка понятны: потенциал для роста ипотечного кредитования уменьшается, а цены на недвижимость растут. Но такой подход повышает риски и грозит ухудшением качества портфеля, предупреждают эксперты.