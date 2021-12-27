Билеты на «Аэроэкспресс» стали доступны в «СберБанке Онлайн»

Купить билеты на экспресс-поезда между аэропортами Шереметьево, Домодедово, Внуково и центром Москвы теперь можно в мобильном приложении и интернет-банке. Новая опция появилась в «СберБанке Онлайн» в рамках совместного проекта Московского банка СберБанка и компании «Аэроэкспресс», сообщили в «Сбере», подчеркнув, что она реализуется впервые на российском рынке.

Для приобретения билетов клиент СберБанка должен зайти в раздел «Платежи» — «Транспорт», ввести в строке поиска «Аэроэкспресс», выбрать дату поездки и тариф, ввести номер мобильного телефона и e-mail, на которые будет направлена ссылка на электронные билеты.



Заместитель генерального директора — коммерческий директор компании «Аэроэкспресс» Михаил Графчиков в этой связи отметил, что сегодня порядка 30% пассажиров «Аэроэкспресса» выбирают покупку онлайн.