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Билеты на «Аэроэкспресс» стали доступны в «СберБанке Онлайн»

27.12.2021 09:40
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
СберБанк

Купить билеты на экспресс-поезда между аэропортами Шереметьево, Домодедово, Внуково и центром Москвы теперь можно в мобильном приложении и интернет-банке. Новая опция появилась в «СберБанке Онлайн» в рамках совместного проекта Московского банка СберБанка и компании «Аэроэкспресс», сообщили в «Сбере», подчеркнув, что она реализуется впервые на российском рынке.

Для приобретения билетов клиент СберБанка должен зайти в раздел «Платежи» — «Транспорт», ввести в строке поиска «Аэроэкспресс», выбрать дату поездки и тариф, ввести номер мобильного телефона и e-mail, на которые будет направлена ссылка на электронные билеты.

Заместитель генерального директора — коммерческий директор компании «Аэроэкспресс» Михаил Графчиков в этой связи отметил, что сегодня порядка 30% пассажиров «Аэроэкспресса» выбирают покупку онлайн.

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Мария Александрова

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