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Исследование: политика ЦБ РФ по закрытию банков имела очищающий эффект для экономики

27.12.2021 11:02
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Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru

Политика Банка России по закрытию слабых кредитных организаций имела очищающий эффект для экономики. К такому выводу пришли авторы доклада «Quo Vadis? Влияние политики закрытия банков на поведение фирм в России», опубликованного на сайте регулятора.

В исследовании изучается влияние политики закрытия слабых банков на деятельность фирм и банковскую среду в целом. В середине 2013 года Банк России приступил к реализации политики оздоровления банковского сектора, в результате чего две трети банков потеряли лицензии в период с 2013 по 2020 год, напоминают авторы.

На гранулярных данных кредитного регистра они показывают, что после закрытия слабого банка «плохие» фирмы переходят в другие оставшиеся на рынке слабые банки, а «хорошие» фирмы переходят в «хорошие» банки, указано в резюме материала. Вероятность встречи «плохой» фирмы и слабого банка усиливается в случае общей структуры собственников у банков и ослабевает по мере роста банковской концентрации на региональном уровне. При этом ни у «плохих», ни у «хороших» фирм не было информации о действиях регулятора (отсутствовали ожидания закрытия банков).

В докладе содержится вывод о том, что «что политика Банка России оказала очищающий эффект на экономику: после закрытия слабых банков «хорошие» фирмы улучшали свои показатели (уровень дефолтов падал, доходы росли), а активность «плохих» фирм продолжала ухудшаться». Кроме того, авторы установили, что политика была упреждающей: оставшиеся на рынке слабые банки сокращали корпоративное и розничное кредитование, создавая больше резервов на возможные потери.

Полностью исследование опубликовано на английском языке, его авторами указаны двое экспертов из ЦБ РФ и трое представителей других институтов.

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