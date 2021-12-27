«Русал» досрочно выплатил СберБанку из кредита 61,5 млрд рублей

«Русал» в декабре 2021 года осуществил досрочное погашение рублевой части кредита СберБанка на сумму 61,5 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании, которая является одним из крупнейших в мире производителей алюминия.

Кредит, обеспеченный акциями ПАО «ГМК «Норильский никель», был привлечен в 2010 году и пролонгирован в 2020-м с переносом даты окончательного погашения на декабрь 2027 года. Он состоит из двух траншей: долларового и рублевого. В августе «Русал» досрочно выплатил по кредиту 27 млрд рублей. Таким образом, в 2021 году компания выплатила СберБанку 88,5 млрд рублей.

Сейчас остаток задолженности перед «Сбером» по займу составляет 2,1 млрд долларов и 18 млрд рублей. Согласно графику платежей, амортизация начинается с сентября 2024 года.



«Текущее погашение вновь выполнено компанией за счет свободных денежных средств. «Русал» продолжит вести работу над оптимизацией кредитного портфеля и снижением стоимости заимствований», — комментирует директор по корпоративным финансам «Русала» Алексей Гренков.