ВТБ не успевает консолидировать Почта Банк в 2021 году

ВТБ не успевает завершить консолидацию Почта Банка в этом году, подписание необходимых документов ожидается в январе. Об этом журналистам в ходе онлайн-конференции сообщил член правления ВТБ Дмитрий Пьянов, передает ТАСС.

«Почта Банк мы уже утратили надежду консолидировать декабрем, подписи с той стороны (ООО «Почтовые финансы». — Прим. ТАСС) нет. Это, скорее всего, уйдет на январь. Поэтому из-за этого влияния на прибыль (ВТБ) 2021 года не будет никакого в силу того, что консолидации в 2021 году не будет», — сказал он.

Пьянов уточнил, что задержка связана со сменой гендиректора «дочки» Почты России — компании «Почтовые финансы». «Проблема в том, что произошли персональные изменения. У нас сторона акционерного соглашения — ООО «Почтовые финансы», «дочка» Почта России. В ООО «Почтовые финансы» сменился генеральный директор по желанию Почты России. Он должен принять дела», — пояснил Пьянов.



В конце сентября этого года стало известно, что ВТБ выкупил две акции Почта Банка у его главы Дмитрия Руденко, увеличив долю до 50% плюс одной акции. Позднее наблюдательный совет Почта Банка одобрил назначение Александра Пахомова из банка «Открытие» на должность президента — председателя правления Почта Банка. Дмитрий Руденко, возглавлявший Почта Банк с 2012 года, перейдет на должность советника главы ВТБ Андрея Костина и будет заниматься инновационными проектами, в том числе «Пушкинской картой».