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Банк ДОМ.РФ улучшил условия льготной ипотеки на новостройки

27.12.2021 13:28
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Время прочтения: 3 минуты
Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Банк ДОМ.РФ

Банк ДОМ.РФ улучшил условия программы «Льготная ипотека» на новостройки, снизив ставку на 0,2 процентного пункта. Об этом сообщили в кредитной организации, указав, что оформить кредит на покупку квартиры в строящемся доме теперь можно по ставке от 5,2%, а на строительство индивидуального жилого дома — от 5,7%.

«Наиболее выгодными условиями могут воспользоваться зарплатные клиенты банка, а также сотрудники медицинской или научной сферы, подтверждающие доход выпиской из Пенсионного фонда России, которую банк заказывает самостоятельно с согласия клиента», — уточняется в релизе.

Льготная ставка по кредиту на покупку первичного жилья фиксируется на весь срок кредитования — до 30 лет. Минимальный первоначальный взнос составляет 15% от стоимости объекта недвижимости. Максимальная сумма кредита — 3 млн рублей.

При оформлении кредита по специальной программе с застройщиками при покупке жилья на этапе строительства ставка составит от 2,9%. После передачи квартиры покупателю устанавливается базовая льготная ставка. В программе участвуют свыше 30 застройщиков более чем в десяти регионах, их численность и география постоянно расширяются.

В Банке ДОМ.РФ подчеркивают, что он непрерывно работает над улучшением неценовых условий ипотеки. В частности, упрощена процедура подачи заявки: теперь клиентам не требуется представлять бумажные справки о доходе и занятости.

В банке также указывают, что платежи по кредиту можно вносить без посещения офиса и без комиссии — через цифровую платформу с помощью дебетовой карты. При оформлении ипотеки с 1 ноября по 31 декабря 2021 года по карте действует повышенный кэшбэк в 4% на любые покупки. Карты бесплатны в обслуживании для клиентов, оформивших ипотеку в банке.

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