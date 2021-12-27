Банк ДОМ.РФ улучшил условия льготной ипотеки на новостройки

Банк ДОМ.РФ улучшил условия программы «Льготная ипотека» на новостройки, снизив ставку на 0,2 процентного пункта. Об этом сообщили в кредитной организации, указав, что оформить кредит на покупку квартиры в строящемся доме теперь можно по ставке от 5,2%, а на строительство индивидуального жилого дома — от 5,7%.

«Наиболее выгодными условиями могут воспользоваться зарплатные клиенты банка, а также сотрудники медицинской или научной сферы, подтверждающие доход выпиской из Пенсионного фонда России, которую банк заказывает самостоятельно с согласия клиента», — уточняется в релизе.

Льготная ставка по кредиту на покупку первичного жилья фиксируется на весь срок кредитования — до 30 лет. Минимальный первоначальный взнос составляет 15% от стоимости объекта недвижимости. Максимальная сумма кредита — 3 млн рублей.

При оформлении кредита по специальной программе с застройщиками при покупке жилья на этапе строительства ставка составит от 2,9%. После передачи квартиры покупателю устанавливается базовая льготная ставка. В программе участвуют свыше 30 застройщиков более чем в десяти регионах, их численность и география постоянно расширяются.

В Банке ДОМ.РФ подчеркивают, что он непрерывно работает над улучшением неценовых условий ипотеки. В частности, упрощена процедура подачи заявки: теперь клиентам не требуется представлять бумажные справки о доходе и занятости.



В банке также указывают, что платежи по кредиту можно вносить без посещения офиса и без комиссии — через цифровую платформу с помощью дебетовой карты. При оформлении ипотеки с 1 ноября по 31 декабря 2021 года по карте действует повышенный кэшбэк в 4% на любые покупки. Карты бесплатны в обслуживании для клиентов, оформивших ипотеку в банке.