ВТБ оценил чистый эффект от сделки по продаже акций «Магнита» в 26,8 млрд рублей

Чистый эффект от продажи группой ВТБ чуть более чем 17% акций сети розничных магазинов «Магнит» составил 26,8 млрд рублей. Как передает ТАСС, об этом сообщил журналистам член правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

«Произошла реализация акций «Магнита», которыми группа [ВТБ] долгое время владела, и чистый эффект от реализации, то есть от сделки по продаже «Магнита», — 26,8 миллиарда рублей. То есть значимая часть ноябрьской прибыли сформирована в виде результатов этой сделки», — сказал он в ходе онлайн-конференции.

Чистая прибыль ВТБ по международным стандартам финансовой отчетности в ноябре составила 28,9 млрд рублей.

Чистая прибыль ВТБ по МСФО по итогам января — ноября 2021 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом годом ранее более чем в четыре раза и достигла 308,8 млрд рублей. Это рекорд по чистой прибыли для группы, сообщил Пьянов.

«11 месяцев 2021 года мы закроем с чистой прибылью 308,8 миллиарда рублей. Это более чем в четыре раза больше, чем прибыль сравнимого 11-месячного периода прошлого года. Возврат на капитал, соответствующий этой прибыли, — 17,2%… Размер этой чистой прибыли и в абсолютном, и в относительном выражении — рекорд за всю публичную историю наблюдений группы ВТБ», — сказал Пьянов.

Банкир также подчеркнул, что по итогам 11 месяцев был выполнен годовой таргет группы по чистой прибыли.

Лента новостей Группа ВТБ заработала за 11 месяцев 308,8 млрд рублей Чистая прибыль группы ВТБ составила 308,8 млрд рублей по итогам 11 месяцев текущего года и 28,9 млрд отдельно в ноябре, увеличившись в 4,4 и 5,4 раза соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Такие данные отчетности по МСФО приводятся в релизе банка ВТБ. 27.12.2021 10:49

В феврале 2018 года ВТБ купил 29,1% акций «Магнита» у основателя ретейлера Сергея Галицкого за 138 млрд рублей. Совет директоров одобрил отставку Галицкого с поста гендиректора «Магнита». В мае того же года ВТБ продал 11,82% акций «Магнита» компании Marathon Group. Сумма сделки не разглашалась.



В ноябре 2021 года группа ВТБ объявила о продаже 17,28% обыкновенных акций «Магнита». Около 4,9% акций компании были предложены к продаже в рамках процедуры ускоренного формирования книги заявок. Цена одной акции составила 5,7 тыс. рублей. Тогда же сообщалось, что оставшиеся приблизительно 12,4% акций ретейлера будут проданы Marathon Group по той же цене.