МЭР и МИД прокомментировали иск стран Евросоюза к России в рамках ВТО

Иск стран ЕС во Всемирную торговую организацию против политики импортозамещения России — позорный и непорядочный шаг, заявил в понедельник глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров в эксклюзивном интервью Владимиру Соловьеву для YouTube-канала «Соловьев Live».

«Это можно вообще не обсуждать. Это такой позорный шаг со стороны Евросоюза. Мне просто обидно за тех политиков, которые решились делать публично подобного рода заявления с жалобами на Российскую Федерацию. Это просто непорядочно», — сказал Лавров, которого цитирует ТАСС.

Ранее Евросоюз принял решение инициировать спор с Россией в рамках ВТО относительно «дискриминации государственными компаниями РФ иностранных поставщиков».

Минэкономразвития России 26 декабря назвало недостоверной информацию о том, что ЕС «требует от России 290 млрд евро» в рамках спора. Как пояснило министерство, требования ЕС сводятся к отмене или модификации отдельных мер Российской Федерации, которые Евросоюз считает нарушающими правила ВТО. В 290 млрд евро ЕС оценивает рынок закупок России, а не причиненный Евросоюзу ущерб. Россия представила Евросоюзу подробные разъяснения относительно полного соответствия указанных мер обязательствам России в рамках ВТО.

Деятельность ВТО парализована из-за того, что не работает ее орган по разрешению споров, заявил глава МИД.

«Она (ВТО. — Прим. ТАСС) сейчас находится в параличе в значительной степени, потому что орган по урегулированию споров до недавнего времени <...> был недееспособным и нерабочим», — сказал он.

По словам министра, это произошло после того, как Китай «завалил» этот орган «абсолютно обоснованными и справедливыми» жалобами в адрес США из-за нечистоплотной конкуренции, а США, «воспользовавшись процедурными уловками», стали препятствовать процессу назначения сотрудников на вакансии в этом органе.

В июне этого года Лавров заявил, что США и западные партнеры пытаются выработать новые правила ведения мировой торговли, после того как Китай добился гораздо больших успехов за счет нынешних правил, инициированных Вашингтоном по окончании Второй мировой войны. Руководитель дипведомства напомнил, что США сегодня блокируют полноценную работу ВТО и не позволяют назначить должностных лиц на вакансии в органе по урегулированию споров.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в своем Telegram-канале, что благодаря иску общественность узнала, как «Евросоюз оценил глупость и несамостоятельность собственных политических элит».

«Глупость, потому что импортозамещение стало ответом на санкции ЕС против России. Брюссель долго рассказывал, что нашу страну «жестко наказали». Что там «жестко» — садомазохистски», — отметила она.

Захарова напомнила, что о несамостоятельности политических элит ЕС рассказал в 2014 году тогдашний вице-президент США Джо Байден в своей речи в Гарвардском университете. По его словам, страны Европы не были готовы к введению санкций против России в связи с событиями на Украине и согласились на это под давлением. «Более того, они и не хотели их вводить, но [президенту США Бараку] Обаме пришлось поставить Европу в трудное положение и заставить ее действовать против России, несмотря на риск экономического ущерба для себя. Это давление было обусловлено стремлением Америки нанести российской экономике как можно больший урон, подчеркнул Джо Байден, отметив, что именно усилия Белого дома позволили США и ЕС объединиться. Не добавил, правда, сколько Брюссель за это заплатит», — отметила Захарова.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала «апофеозом беспочвенности» и циничной политикой иск Евросоюза к России.

«Есть такой автор Лев Шестов, который написал философское произведение «Апофеоз беспочвенности». Конечно, это произведение о другом, но мне кажется, что это название — «Апофеоз беспочвенности» — очень применимо», — заявила она на пресс-конференции по итогам осенней сессии, отвечая на вопрос о решении Евросоюза инициировать спор с Россией в рамках ВТО относительно «дискриминации государственными компаниями РФ иностранных поставщиков».

«Беспредельно циничная политика — сначала Евросоюз ввел санкции против России. Что они ожидали? Что мы будем с этим мириться?» — добавила она. Кроме того, Матвиенко подчеркнула, что Россия не нарушала своих обязательств в рамках ВТО.



При этом она отметила, что программа импортозамещения в сельском хозяйстве сыграла положительную роль. «Мы защищены от того, что завтра еще по надуманным каким-то причинам кто-то примет какие-то санкции. Они должны были, прежде чем принимать такие политически необоснованные решения (вводить незаконные односторонние санкции), сначала посчитать последствия. Мы вовремя отреагировали и начали не только продукты питания, но и целый ряд изделий для промышленности сами производить», — сказала спикер Совфеда.