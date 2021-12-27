Все новости

27 декабря. Главное за минуту

27.12.2021 20:00
1 412
Время прочтения: 2 минуты
27 декабря. Главное за минуту
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru

🔹 Центробанк планирует контролировать денежные переводы между гражданами, пишут СМИ. По их данным, регулятор будет запрашивать информацию обо всех p2p-трансакциях (от физлица физлицу), в том числе персональные данные отправителей и получателей средств. Банк России разослал кредитным организациям новую форму отчетности о денежных переводах между физическими лицами. Впрочем, в ЦБ опровергают эту информацию.

🔹 Банки.ру — лидер рейтинга видимости финансовых сайтов в поисковых системах. Согласно рейтингу компании «Ашманов и партнеры», видимость финансового супермаркета Банки.ру составляет 86,9%, что на 46,7 процентного пункта больше ближайшего конкурента в рейтинге Сравни.ру и на 52,5 п. п. больше СберБанка, который занимает третье место.

🔹 Правительство выбрало пилотные регионы для внедрения цифровых паспортов. В 2023 году их начнут выдавать в Московской области, Москве и Татарстане. Технические испытания электронных компонентов такого документа уже проведены. По желанию в память смарт-карты можно будет занести другую информацию, например ИНН, СНИЛС или номер водительского удостоверения.

🔹 Банки будут обмениваться информацией о клиентах. Обезличенные сведения о клиентах будут передаваться с согласия потребителей между участниками рынка — такую концепцию сейчас прорабатывает ЦБ. Открытие доступа к таким массивам данных на коммерческой основе и при прозрачных условиях позволит выравнять конкурентную среду, отметили в ФАС.

🔹 Fingram: финансовый гороскоп на 2022 год. Перед Новым годом мы анализируем достигнутые цели, планируем новые, стараемся спрогнозировать ближайшее будущее. Попробуем вообразить, что готовит 2022-й каждому знаку Зодиака соответственно его качествам с финансовой точки зрения.

Эксклюзивное видео

Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021
Как мошенники наживаются на ОСАГО. FinTok
Как мошенники наживаются на ОСАГО. FinTok
17.12.2021
Дивидендные акции против инфляции. FinTok
Дивидендные акции против инфляции. FinTok
09.12.2021

Материалы по теме

24 декабря. Главное за минуту
23 декабря. Главное за минуту
22 декабря. Главное за минуту
21 декабря. Главное за минуту