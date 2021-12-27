27 декабря. Главное за минуту

🔹 Центробанк планирует контролировать денежные переводы между гражданами, пишут СМИ. По их данным, регулятор будет запрашивать информацию обо всех p2p-трансакциях (от физлица физлицу), в том числе персональные данные отправителей и получателей средств. Банк России разослал кредитным организациям новую форму отчетности о денежных переводах между физическими лицами. Впрочем, в ЦБ опровергают эту информацию.

🔹 Банки.ру — лидер рейтинга видимости финансовых сайтов в поисковых системах. Согласно рейтингу компании «Ашманов и партнеры», видимость финансового супермаркета Банки.ру составляет 86,9%, что на 46,7 процентного пункта больше ближайшего конкурента в рейтинге Сравни.ру и на 52,5 п. п. больше СберБанка, который занимает третье место.

🔹 Правительство выбрало пилотные регионы для внедрения цифровых паспортов. В 2023 году их начнут выдавать в Московской области, Москве и Татарстане. Технические испытания электронных компонентов такого документа уже проведены. По желанию в память смарт-карты можно будет занести другую информацию, например ИНН, СНИЛС или номер водительского удостоверения.

🔹 Банки будут обмениваться информацией о клиентах. Обезличенные сведения о клиентах будут передаваться с согласия потребителей между участниками рынка — такую концепцию сейчас прорабатывает ЦБ. Открытие доступа к таким массивам данных на коммерческой основе и при прозрачных условиях позволит выравнять конкурентную среду, отметили в ФАС.

🔹 Fingram: финансовый гороскоп на 2022 год. Перед Новым годом мы анализируем достигнутые цели, планируем новые, стараемся спрогнозировать ближайшее будущее. Попробуем вообразить, что готовит 2022-й каждому знаку Зодиака соответственно его качествам с финансовой точки зрения.

