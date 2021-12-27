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​Банк «Открытие» запустил сервис доставки ипотечных продуктов

27.12.2021 20:43
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Банк Открытие

Клиенты «Открытия» в Москве и Санкт-Петербурге могут получить ипотечный кредит с бесплатной доставкой по выбранному ими адресу, без посещения офиса, сообщила пресс-служба кредитной организации.

«На данный момент сервис доступен по продуктам «Новостройка» и «Рефинансирование». Клиенту достаточно заполнить онлайн-заявку на сайте банка и после одобрения лимита выбрать способ получения кредита – бесплатная доставка или офис», — говорится в релизе.

Как уточняется, после одобрения заявки сотрудник банка свяжется с клиентом, расскажет обо всех условиях кредита, направит список необходимых для согласования объекта документов, обсудит удобную дату, время и адрес проведения сделки.

Когда объект будет согласован, сотрудник банка приедет к клиенту и прямо на месте проведет сделку, дополнительно проконсультирует по условиям ипотечного кредитования и далее будет сопровождать клиента в течение всего срока обслуживания кредита.

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Ставка: от 5.5%
Платеж: 9 059 ₽
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Логотип "банка Открытие" Наталья Смирнова

Наталья Смирнова

старший вице-президент, руководитель блока клиентского серви...
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